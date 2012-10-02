رئیس جهانی استیج مهمان ویژه بخش بین الملل جشنواره تئاتر کودک است

به گزارش خبرنگار مهر، آزیتا حاجیان، پرویز پورحسینی و قطب الدین صادقی به عنوان هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر نوجوان به جمع داوران بخش صحنه ای جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان پیوستند.

بر اساس این گزارش، سه چهره سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون کشور داوری آثار راه یافته به بخش مسابقه تئاتر نوجوان را بر عهده گرفتند.

آزیتا حاجیان بازیگر کارگردان و مدرس تئاتر، پرویز پورحسینی بازیگر پیشکسوت هنرهای نمایشی کشور، قطب الدین صادقی کارگردان بازیگر و مدرس تئاتر، داوری بخش مسابقه تئاتر نوجوان را که برای اولین بار در نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برگزار می شود بر عهده گرفتند.

در این بخش آثاری از پرسابقه ترین هنرمندان تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان به اجرا در می آید که نام حسن دادشکر، مریم کاظمی، حسن معجونی، مهدی فرشیدی سپهر، محسن پو قاسمی، اکرم ابوالمعالی و محمدرضا مالکی به عنوان کارگردان در این جمع به چشم می خورد.

آثار مربوط به نوجوان‌ها مناسب این گروه سنی نیست

مریم سعادت معتقد است: قشر نوجوان مورد کم‌توجهی قرار گرفته و این بی‌توجهی به تئاتر نوجوان محدود نمی‌شود.

این هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون افزود: نوجوانی برخلاف کودکی دوره گذار و درک این دوره سنی بسیار دشوار است و به همین دلیل در کشور آثار هنری مربوط به نوجوانان بسیار کم تولید می شود.

وی با بیان اینکه این کمبود در تئاتر، سینما، برنامه‌سازی تلویزیون و حتی ادبیات نیز دیده می‌شود، افزود: اغلب کارهایی که برای نوجوان‌ها تولید می‌شود مناسب این گروه سنی نیست و بیشتر مناسب گروه سنی کودک است در حالیکه نوجوانی نیازمند توجه ویژه‌ است.

سعادت عنوان کرد: در خلق اثر برای نوجوان‌ها این نکته را نباید فراموش کرد که نوجوان امروز حتی با نوجوان یک سال پیش هم بسیار متفاوت است و کار کردن برای این گروه سنی نیازمند علم روز است.

وی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند تئاتر نوجوان باید خیلی جدی باشد درحالیکه نوجوان هم مانند دیگر رده‌های سنی نیازمند طنز است، گفت: باید نمایش‌هایی متناسب با ذائقه و نیاز نوجوانان برای آنها ساخت.

رئیس جهانی استیج مهمان ویژه بخش بین الملل تئاتر کودک

بخش بین الملل نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان میزبان دو چهره فعال تئاتر کودک و نوجوان از آفریقای جنوبی و آلمان خواهد بود.

رئیس جهانی استیج از کشور افریقای جنوبی و مدیر خانه تئاتر کودک و نوجوان فرانکفورت آلمان به عنوان مهمانان ویژه در جشنواره نوزدهم شرکت می کنند.

در این بخش، خانم ایوت هاردی رئیس جهانی استیج از کشور آفریقای جنوبی تهیه کننده، کارگردان، مدرس و نویسنده فعال تئاتر که دبیر اجرایی جشنواره عروسکی و هنرهای بصری "آوت آف باکس" را بر عهده داشته با موضوع "تاثیرات شبکه در تقویت تئاتر نوجوان در افریقای جنوبی و دنیا" سخنرانی خواهد کرد.

آقای گوردن واین مدیر و موسس خانه تئاتر کودک و نوجوان فرانکفورت نیز در ایام برپایی جشنواره درباره "مفاهیم زیبایی در تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره های آلمان" صحبت خواهد کرد.

سالن کانون مهدیه در اختیار جشنواره تئاتر قرار گرفت

مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت: از 12 تا 22 مهرماه سالن اجتماعات کانون مهدیه به صورت رایگان در اختیار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان قرار می گیرد.

عباس حسنی‌محتشم اظهار داشت: جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 مهرماه با برنامه های آموزش و پرورش آغاز می‌شود.

وی افزود: دانش‌آموزان استان همدان در کاروان شادی که به صورت گردشی در استان همدان به حرکت درخواهد آمد، شرکت می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: تعداد شش هزار و 500 بلیط دانش‌آموزی برای دانش‌آموزان استان همدان برای حضور در سالن‌های نمایش صادر شده است.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی از 16 تا 22 مهرماه جاری در همدان برگزار می شود.