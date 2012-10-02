آثار مشارکت مردم در اجرای طرح هادی روستایی اوج توفیق پروژه های عمرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا شاملو افزود: تاکنون تمامی پروژه های اجرا شده در مناطق روستایی با مشارکت مستقیم مردم به سرانجام رسیده و این عامل باعث سرعت وافزایش کیفیت پروژه های عمرانی ومسکونی خواهد بود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در سفر به شیراز وبازدید از پروژه های عمران روستایی فارس روند اجرای پروژه های طرح هادی را مثبت ارزیابی کرد وگفت: در استان فارس اجرای طرح هادی ،مطالعه و تهیه این طرح برای رشد وشکوفایی مناطق روستایی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار است.

وی افزود: برای یک هزار و 750 روستا طرح هادی تهیه شده واز این تعداد در 736 روستا طرح هادی به مرحله اجرا درآمده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور همچنین از بازنگری 50طرح در مناطق روستایی خبر داد وگفت: این تعداد طرح به لحاط ویژگی های مهم مناطق روستایی مورد بازنگری قرار می گیرد تا نتایج بدست آمده از اجرای هر طرح در دراز مدت باعث رشد مناطق روستایی به لحاظ اقتصادی اجتماعی شود.

شاملو با بیان اینکه براساس برنامه های پیشنهادی در سال جاری 150روستا دارای طرح هادی خواهند شد، گفت: اجرای طرح هادی در مناطق روستایی دارای اعتبارات ملی واستانی است وتا کنون 54میلیارد تومان اعتبار به اجرای این طرح ها در مناطق روستایی اختصاص یافته است.

وی استان فارس را یکی از استانهای پیش رو در اجرای طرح هادی روستایی عنوان کرد وافزود: این طرح شامل ایجاد فضای عمومی ، مراکز محلات ، پارک های بازی ، فضای سبز ، جداره سازی وپل سازی با مشارکت مردم به عنوان یک اصل مهم وزیر بنایی دانست .

وی در جمع اعضای شورا های اسلامی روستایی یادآورشد : هر کجا کار خوبی انجام شده وپروژه ها با توفیق همراه بوده اند ، آثار مشارکت مردم درآن یافت می شود . مردم در اجرای پروژه ها پیشقدم بوده اند ودر حفظ ونگهداری آن کوشا بوده وخواهندبود.

به گفته وی، بنیاد مسکن براساس وظایف مندرج درماده7اساسنامه قانونی کار مطالعه ، تهیه واجرای طرح هادی را برعهده دارد و نظارت دقیق براجرای آن از سوی ناظران فنی این نهاد ادامه خواهد یافت.