  1. جامعه
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

آوایی:

مدیران قضایی درب اتاق خود را به روی مردم نبندند

مدیران قضایی درب اتاق خود را به روی مردم نبندند

رئیس دادگستری استان تهران گفت: ما وظیفه داریم انتقاد مردم را بشنویم و مدیران قضایی نباید درب اتاقهای خود را به روی مردم ببندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آوایی در نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران خطاب به مدیران قضایی تهران گفت: بیان مشکلات و مسائل جاری خوب است حتی اگر بیش از حد هم گفته شود ملال آور نیست چرا که اگر انتقادها منطقی هم نباشد برای ساختن و اصلاح ما مفید است.

وی افزود: ما وظیفه داریم انتقاد مردم را بشنویم و مدیران قضایی نباید درب اتاقهای خود را به روی مردم ببندند. چرا که آخرین جائیکه مردم بی پناه به آن مراجعه می کنند دستگاه قضایی است. و قضات باید روحیه بدهکاری به مردم و نظام را در خود تقویت کنند چرا که هر چه داریم از مردم و شهدا و نظام اسلامی است.

کد مطلب 1710462

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