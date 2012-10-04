رسیدن اولین نامه حمید فدایی زاده تا خبر شهادتش یک روز بیشتر نگذشت

به گزارش خبرنگار مهر: شهید حمید فدایی زاده در اردیبهشت سال 1362 در سردشت کردستان در درگیری با رژیم بعث عراق در حالی به شهادت رسید که دوپای خود را از دست داده بود.

او به خاطر علاقه ای که به نیروی انتظامی داشت در شهربانی استان سمنان استخدام شده بود و بعد از چهل روز خدمت راهی جبهه های جنگ شد.

وی اولین بار به جبهه کردستان و بار دوم به بانه جبهه سردشت منتقل شد؛ در منطقه ای کوهستانی که زیر پوشش پنج متر برف قرار داشت به طوری که بر اثر شدت سرما هنگام وضو گرفتن آب برصورت ها یخ می بست.



حمید نسبت به امام و انقلاب وفادار بود و در تمام راهپیمایی ها شرکت می کرد و در مساجد به مسایل سیاسی و دینی می پرداخت؛ از ویژگی های اخلاقی اش این بود که بسیار خوشرو و خندان بود.

شهید فدایی زاده بسیار دلسوز، آرام و مظلوم بود و در کارهای کشاورزی و حتی کارهای خانه مثل شستن لباس و ظروف به مادرش کمک می کرد.



از رسیدن اولین نامه تا خبر شهادتش یک روز بیشتر نگذشته بود، نامه او خانواده را بسیار خوشحال کرد اما ....



حمید خواهرش را به درس خواندن سفارش می کرد و می گفت: باید خوب درس بخوانید زیرا سنگرمان مدرسه و اسلحه مان قلممان است.

او به حجاب، نماز و روابط خویشاوندی بسیار تاکید داشت و از تاخیر نماز اول وقت اندوهگین می شد.



شهید حمید فدایی زاده شهادت را آرزویی دیرینه می دانست و در دومین مرحله اعزامش به جبهه دعوت حق را لبیک گفت و در تاریخ 24 اردیبهشت 1362 در جبهه بانه سردشت با عنوان سر پاسبان در حالی به درجه رفیع شهادت نایل شد که دو پای خود را از دست داده بود.