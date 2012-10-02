تجزیه افغانستان به "نقشه سی"/ آمریکا دیگر امیدی به صلح با طالبان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد: درحالیکه نیروهای اضافی آمریکا از افغانستان خارج شده اند و طالبان نیز همچنان یک تهدید جدی به شمار می رود ژنرال های آمریکایی و مقامات غیر نظامی به این نتیجه رسیده اند که دیگر امیدی به صلح با طالبان نیست.

به نوشته این روزنامه، برنامه های بلند پروازنه آمریکا برای پایان جنگ در افغانستان اکنون جای خود را به اهدافی کوچکتر داده اند و آمریکا می خواهد که گروه های افغانی خود مشکلات موجود میان خود را حل کند.

در همین راستا مقامات دیپلماتیک و نظامی در واشنگتن این موضوع را شنیده اند که آمریکا که زمانی در پی مذاکره مستقیم با طالبان بود اکنون به این نتیجه رسیده که پیشرفت اصلی در رابطه با پایان جنگ در افغانستان پس از سال 2014 و زمانیکه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند حاصل می شود.

در همین رابطه چندتن از فرماندهان عالی ناتو در افغانستان که خواستند نامشان فاش نشود به نیویورک تایمز گفتند : به اعتقاد ما تا دو سال آینده نتیجه ای در طرح صلح با طالبان حاصل نمی شود.

این فرماندهان ناتو در خصوص طالبان می گویند : طالبان یک دشمن واقعی است و ما این موضوع را رد نمی کنیم. جنگ با طالبان یک جنگ دائمی بوده و سالها طول می کشد.

به نوشته این روزنامه، کارشناسان امید داشتند که با اعزام 30 هزار نظامی بیشتر به افغانستان که باراک اوباما دستور آن را داده بود گشایشی در امر مذاکره و صلح با طالبان حاصل شود. اما این موضوع محقق نشد و با خروج این نیروهای اضافی از افغاستان مشخص است که واشنگتن امید چندانی به صلح با طالبان ندارد.

در این میان منتقدان اوباما نیز انتقادات خود را افزایش داده و می گویند که تعیین جدول زمانبندی شده برای خروج از افغانستان تا سال 2014 موجب ضعیف شدن بیش از حد آمریکا در افغانستان شده است.

نیویورک تایمز در حالی سخن از امید نداشتن آمریکا به صلح با طالبان می گوید که چندی پیش اعلام شد یکی از مقامات انگلیسی طرحی را برای صلح با طالبان بر اساس سپردن بخشی از حکومت افغانستان به این گروه آماده کرده، و مقامات امریکایی و انگلیسی در حال مذاکره در مورد جزئیات این طرح هستند.

روزنامه ایندیپندنت در خصوص این طرح می نویسد: یکی از نمایندگان حزب محافظه کار طرحی را برای تجزیه افغانستان آماده کرده و بر اساس این طرح طالبان کنترل برخی از قسمت ها را برعهده خواهد داشت. به موجب این طرح افغانستان به هشت بخش تقسیم می شود که کنترل تعدادی از این بخش ها در دست طالبان خواهد بود.

بر اساس این طرح، افغانستان به هشت بخش که در اطراف مراکز اقتصادی این کشور شامل کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، قندوز، جلال آباد، خوست و بامیان شکل می گیرند، تقسیم می شود.

هریک از این بخش ها بوسلیه شورایی که نماینده گروه های مختلف موجود در افغانستان هستند اداره شده و بوسیله یک یا دو کشور خارجی تحت نظر قرار می گیرد.

این طرح که "نقشه سی" (Plan C ) نام دارد آینده افغانستان را به تصویر می کشد، آینده ای که "حامد کرزای" رئیس جمهور کنونی افغانستان به عنوان رئیس افغانستان جدید، افغانستانی که به هشت حوزه تقسیم شده، همچنان در قدرت خواهد بود.