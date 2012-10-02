افتتاح فاز نخست طرح احداث سیمان ونزوئلا

.به گزارش خبرگزاری مهر، مجید توکلانی با بیان این مطلب گفت: فاز نخست این کارخانه با تأمین کلینکر از واحدهای تولیدی این کشور، می تواند روزانه تا 1500 تن سیمان را به بازار تحویل دهد.

وی ادامه داد: طرح احداث سیمان ونزوئلا با سرمایه گذاری طرف ونزوئلایی و ارائه خدمات فنی مهندسی شرکت ایرانی احداث صنعت با حضور 30 سازنده ایرانی اجرا می شود.



مدیر عامل شرکت احداث صنعت خاطر نشان کرد: فاز دوم این طرح حداکثر تا 4 ماه آینده به بهره برداری می رسد و استخراج ماده معدنی و تولید کلینکر تکمیل می شود.



مدیر عامل شرکت احداث صنعت در ادامه، با اشاره به اینکه احداث خط جدید کارخانه یک میلیون تنی سیمان در ونزوئلا توسط این شرکت، به مرحله امضای تفاهم نامه رسیده است، تصریح کرد: با انعقاد قرارداد نهایی، اجرای این طرح به سرعت آغاز خواهد شد.

