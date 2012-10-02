400 هنرمند داخلی و 60 هنرمند خارجی در جشنواره تئاتر کودک شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات پیش از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: میهمانان خارجی از کشورهای ایتالیا، آلمان، اسپانیا، سوئیس، هلند و آفریقای جنوبی مهمان نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان خواهند بود.

بیات با بیان اینکه شعار امسال جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان "تئاتر و نقش آن در آموزش و تربیت مخاطب" است، گفت: کودکان و نوجوانان در کنار بازی و شادی به آموزش و تعلیم و تربیت نیاز دارند و تئاتر به خوبی می تواند این نیاز را برطرف کند.

بیات ادامه داد: جشنواره تئاتر کودک با این هدف مسیر پر فراز و نشیب خود را طی کرده و به دوره نوزدهم رسیده است.

جشنواره نوزدهم تئاتر پیام آور شور و شادی به تمام نقاط استان همدان خواهد بود

وی با بیان اینکه در جشنواره نوزدهم پیام شور و شادی به تمام نقاط استان همدان خواهد رسید، گفت: ویژه برنامه های خاصی برای این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده است.

بیات گفت: اجرای نمایش در شهرستان های استان همدان، حرکت کارناوال شادی در سطح شهر، اجرای نمایش های خیابانی برخی از این برنامه ها هستند.

بیات ویژگی مهم این دوره از جشنواره را ثبت جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در تقویم رسمی رویدادهای هنری جهان برشمرد و اظهار داشت: امسال برای نخستین بار بخش تئاتر کودک از تئاتر نوجوان تفکیک شده و از سال آینده بخش خردسال نیز به این جشنواره افزوده خواهد شد.

وی همچنین گفت: 137 اثر در بخش صحنه ای، 90 اثر در بخش خیابانی، 45 نمایش در بخش بین الملل و 30 نمایش در بخش ویژه متقاضی حضور در جشنواره بودند که از این میان 46 نمایش برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

دو نمایش صحنه ای و پنج نمایش خیابانی در جشنواره حضور دارند

بیات تأکید کرد: دو نمایش در بخش صحنه ای، پنج نمایش در بخش خیابانی، هشت نمایش شهرستان ها و دو کارناوال در جشنواره امسال حضور دارند.

بیات با تأکید بر برگزاری افتتاحیه ای متفاوت از سال های گذشته، گفت: مراسم افتتاحیه جشنواره امسال در یک نقطه متمرکز نیست و به صورت همزمان در پنج نقطه از شهر همدان شامل پارک کودک، پارک خضر، پارک دیزج، مقابل تالار فجر و مقابل مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی، برگزار می شود.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 تا 22 مهر ماه در همدان برگزار می شود.