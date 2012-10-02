60 هزار خلخالی سینما ندارد

احمد معصومی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مجتمعهای فرهنگی و هنری در حال ساخت شهرستان خلخال در گفتگو با مهر اعلام کرد: جمعیت این شهرستان با شهرهای تابعه به حدود 90 هزار نفر می رسد که از نبود سینما به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و تفریحی رنج می برند.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی سینما باید بخش خصوصی وارد عمل شود، اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است، یادآور شد: اداره ارشاد خلخال در راستای ایجاد سینما آماده همکاری با بخش خصوصی است.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خلخال همچنین با بیان اینکه در سطح این شهرستان تنها یک مجتمع فرهنگی و هنری فعالیت می کند، افزود: مجتمع فرهنگی و هنری خلخال با ظرفیت 400 نفر تنها مجتمع فعال سطح شهرستان بوده و دو مجتمع فرهنگی و هنری نیز در حال ساخت است.

وی با اشاره به احداث دو مجتمع فرهنگی و هنری در خلخال اضافه کرد: مجتمع فرهنگی و هنری شهرهای هشتجین و شاهرود در حال ساخت هستند که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و امیدواریم تا پایان سال عملیات عمرانی این مجتمعها به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

معصومی از فعالیت چهار گروه تئاتر پروانه دار در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: چهار گروه پروانه دار تئاتر شهرستان نمایشهای زیادی را در سطح استان اجرا کرده و مقامهای مختلفی را کسب کرده اند.

معصومی با بیان اینکه گروه های تئاتر خلخال حرفهای زیادی برای گفتن در استان و کشور دارند، متذکر شد: نمایش گروه های تئاتر خلخال بارها در جشنواره های تئاتر استان درخشیده اند و یکی از این گروه ها در سطح کشور نمایشهایی را اجرا کرده و موفقیتهایی کسب کرده است.