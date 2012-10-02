بازار تهران با مشکلات جدی برق مواجه است/ احتمال تکرار حادثه مسجد ارگ

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خوشزاد در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازمان در طول 14 ماه اخیر که ریاست این سازمان را بر عهده داشته است گفت: به دنبال اصلاح ساختار سازمانی آتش نشانی و تغییر رویکرد مقابله ای به رویکرد پیشگیری ، مهار و مقابله هستیم.

وی با اشاره به اقداماتی به منظور ارتقاء توان عملیاتی سازمان آتش نشانی اظهار کرد: تاسال 92 باید شمار ایستگاه های آتش نشانی به 120 ایستگاه برسد.

رئیس سازمان آتش نشانی افزود: در حال حاضر 95 ایستگاه فعال است و هفته آینده با افتتاح 5 ایستگاه جدید و یک ایستگاه بازسازی شده شمار ایستگاه ها به 100 مورد می رسد .

وی با بیان این که تا پایان سال جاری 7 ایستگاه دیگر احداث خواهد شد افزود: در حال عقد قرار داد برای ساخت 5 ایستگاه دیگر نیزهستیم که به این ترتیب تعداد ایستگاه ها به 112 موردمی رسد و اگر 8 قطعه زمین دیگر توسط شهرداران مناطق تامین شود شمار ایستگاه ها به 120 ورد خواهد رسید.

خوشزاد از برنامه ریزی برای واردات 120 دستگاه خودروی حریق و نجات سنگین و نیمه سنگین خبر داد و گفت : تاکنون 10 دستگاه خودرو به ناوگان آتش نشانی اضافه شده و تا پایان امسال 110 دستگاه خودوروی دیگر توسط ایران خودورو دیزل واردخواهدشد.

مدیرعامل آتش نشانی در ادامه از راه اندازی ناوگان موتورسیکلت در این سازمان خبر داد و گفت : 140 دستگاه موتورسیکلت 250 و 750 سی سی مخصوص امداد و نجات خریداری شده که در سرعت عمل رسیدن به حوادث و حریق نقش بسزایی دارد.

به گفته وی، 70 دستگاه خودروی سمند نیز به ناوگان آتش نشانی افزوده شده است.

خوشزاد خاطرنشان کرد : 60 درصد حریق های رخ داده در تهران کوچک است و مواردی همچون سطل زباله، معابر و فضای سبز است که می توان با استفاده از موتور و سند زودتر به محل حادثه رسید.

مدیرعامل با بیان اینکه تا پایان امسال 593 نفر به نیروی انسانی افزوده می شود گفت: از سال گذشته 330 نفر از مجوز جذب آتش نشانی باقی مانده بود که برای جذب آنها اقدام شده و 30 نفر از آنها از نیروهای ستادی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد هستند.

وی توسعه مجموعه های ورزشی برای ارتفاء توان عملیاتی آتش نشانان را از دیگر موارد در دستور کار برشمرد و گفت : تجهیز و توسعه مرکز آموزش علمی کاربردی در صالح آباد برای ارتقا سطح علمی کارکنان از مواردیست که در برنامه ها گنجانده شده است.

وی با اعلام جذب و آموزش 4000 نفر داوطلب در سال جاری گفت :نتا پایان امسال مجموع داوطلبان 14 هزار نفر خواهد بود.

به گفته خوشزاد توزیع رایگاه 100 هزار خاموش کننده نیز در دستور کار امسال قرار دارد که 10 هزار خاموش کننده در روز آتش نشان میان مردم توزیع شد.

وی در ادامه با بیان این کخ میانگین زمان سفر حریق در سال 90 ، 4 دقیقه و 38 ثانیه بوده است اظهار کرد : این میزان نسبت به سال 89 معادل 12 ثانیه کاهش یافته است.

به گفته خوشزاد زمان رسیدن پرسنل آتش نشانی به محل حوادث نیز در سال 89، 5 دقیقه و 21 ثانیه بوده که در سال 90 به 5 دقیقه و 13 ثانیه کاه شیافته است.

مدیرعامل با بیان این که روزانه 5 هزار تماس با سامانه 125 برقرار مِ شود گفت : تنها 180 تماس صحت دارد و منجر به عملیات می شود.

وی خاطرنشان کرد : بارها پیش آمده که نیروهایی به محل وقوع حادثه اعزام شدند درحالیکه هیچ حادثه ای رخ نداده و این امر موجب اتلاف نیروهای سازمان آتش نشانی است.

وی درادامه به تشریح رتبه ایران در مقایسه با 30 کلان شهر مهم دنیا پرداخت و گفت: شهر تهران در میان 30 کلانشهر مهم در رتبه چهارم قرار دارد که وضعیت قابل قبولی است.



خوشزاد با بیان این که تهران بعد از شهرهای نیویورک، لندن ، وین ، مادرید و پاریس بیشترین میزان حریق را دارد اظهار کرد: از نظر آمار مرگ و میر ناشی از حریق به ازای هر هزار نفر در سال در رتبه 23 قرار داریم.

به گفته وی، کل تلفات ناشی از حریق در 6 ماهه نخست امسال 3 نفر بوده و این درحالیست که سال گذشته این رقم 12 نفر بوده است.

وی درادامه به شرح لوایحی که سازمان برای بهبود وضعیت نیروی انسانی سازمان در دست تدوین دارد پرداخت و گفت: یکی از این لوایح مربوط به شهدا و جانبازان است چراکه هنوز هم افرادی که جان خود را در راه امداد رسانی به شهروندان از دست دادند ، شهید محسوب نمی شوند.

خوشزاد با بیان اینکه سازمان آتش نشانی 20 شهید و 120 جانباز دارد اظهار کرد : چرا بنیاد شهید تنها شهدای دوران دفاع مقدس را به رسمیت می شناسد.

لایحه ای دراین باره به شورا ارسال شده که در قالب آن تمامی امتیازات شهدای دفاع مقدس برای شهدای آتش نشانی هم منظور شود.

خوشزاد از تدوین لایحه افزایش عوارض ایمنی خبر داد و گفت : سازمان باید همواره به روز بوده و بهترن تجهیزات را در اختیار داشته باشد به همین دلیل دراین لایحه افزایش2 درصدی عوارض ایمنی مطرح شده است.

وی با بیان این که هنوز هم آتش نشانی جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی شود گفت : پرونده این موضوع هنوز در معاونت منابع انسانی رئیس جمهور مانده و منتظر رسیدگی به آن و ابلاغ سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانی هستیم.

وی از تدوین لایحه دستور العمل گواهی ایمنی برای کلیه ساختمان های شهر تهران خبر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه حتی ساختمان ای زیر 5 طبقه نیز باید گواهی ایمنی دریافت کنند.

وی به اهمیت بافتهای فرسوده و ناایمن اشاره کرد و گفت: بازار تهران با مشکلات جدی برق مواجه است؛ به هم ریختگی برق در بازار تهران ممکن است روزی فاجعه بیافریند و باید قبل از اینکه روزی حوادثی چون مسجد ارگ رخ دهد، شرکت برق فکری برای این مشکل کند.