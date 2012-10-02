دهیاران نمونه استان تهران تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار اسلامشهر که به عنوان میزبان این همایش بود، خواستار نگاه ویژه به دهیاران شد و گفت: دهیاران استان تهران از برخی از شهرداران سراسر کشور عملکرد بهتری دارند.

غلامحسین آرام تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در روستاها را یک میلیون و پانصدهزار واحد برشمرد و گفت: در سال جاری بیش از 15 میلیارد ریال به دهداری های استان تهران کمک شده است که کمک خوبی بوده است.

نماینده فرمانداران در شورای برنامه و بودجه استان تهران، اسلامشهر را پرتراکم ترین شهر استان تهران دانست و افزود: اسلامشهر با 196 کیلیومتر مربع پرتراکم ترین شهر استان است ودر هر یک کیلیومتر مربع 2470 نفر زندگی می کنند این در حالی است که شهرهای استان تهران در خیلی از موارد جزو اولین ها هستند به طور مثال 20 درصد شیر مصرفی استان تهران در اسلامشهر تولید می شود یعنی روزانه بیش از 440 تن و از استان هایی مثل گلستان هم این تولید بیشتر است.

ما در برابر شهدا مسئول هستیم

مدیر کل امور روستایی استان تهران گفت: ما در برابر شهدا مسئول هستیم الان هم مثل زمان جنگ است و ما باید برای حل مشکلات کشور مردم را وارد صحنه کنیم، اعتماد کردن به مردم همیشه باعث خیر و برکت شده است.

حمید اردوخانی وظایف دهیاران در روستا را همانند شهرداران در شهرها دانست و افزود: باید دهیاری ها صاحب هویت شوند و ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم که طرح جامع دهیاران را تصویب کنند.

وی اعتبارات امسال را بالغ بر 42 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: در استان تهران 285 دهیار داریم که هشت نفر از آنها خانم هستند وبیش از 50 درصد آنها تحصیلات عالیه دارند.

اردوخانی تجهیز روستاهای استان تهران به ماشین حمل زباله مکانیزه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: خرید54 دستگاه ماشین حمل زباله مکانیزه، احداث ایستگاه آتش نشانی و تقویت تعاونی های روستایی از دیگر برنامه های ما بوده است.



امام جمعه اسلامشهر ضمن محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ع) گفت: در میان مستحبات ثوابی بالاتر از زیارت سیدالشهدا نداریم ولی در روایات هست که اجر و ثواب گره از کار مردم گشودن بیشتر از زیارت سیدالشهدا می باشد، پیامبر گرامی اسلام طواف خانه خدا را شکستند تا مشکل مومنی را برطرف کنند.

آیت الله محمد نوروزی به ذکر حدیثی از پیامبر پرداخت و گفت: حضرت محمد می فرمایند: در روز قیامت نزدیکترین امت من به من کسانی هستند که پنج ویژگی راستگویی، امانتداری، وفای به عهد، اخلاق خوب و مردمی بودن را داشته باشند و شما دهیاران از مردم هستید و برای آنها هم قدم برداشته و خدمت کنید.