به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان همچنین بر مناسب سازی پارکهای سطح شهر به منظور استفاده سالمندان تاکید کرد.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس گفت: سالمندان سرمایه های فکری و پشتوانه های تجربی جامعه هستند که باید این سرمایه ها و پشتوانه ها زمینه بالندگی نسل جوان کشور را فراهم نماید و به آیندگان منتقل شود.



احمدی خاطر نشان کرد: سالمندان اهمیت ویژه ای برای کشور دارد از این رو این قشر ارزشمند باید به مراقبت از خود همت گمارند و دولت نیز اهتمام ویژه ای به امر سلامت سالخوردگان و نگهداری آبرومندانه از آنان داشته باشد.



وی یاد آور شد : توجه دولت به اصلاح مستمری بازنشستگان در راستای حمایت مادی از آنان و تامین شایسته معاش آنان صورت گرفته تا کرامت این قشر آبرومند حفظ باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تامین اجتماعی نیز تلاشهای موثری در حمایت از سالخوردگان دارد با این وجود نقش خانواده ها در حفظ سلامت و سالخوردگان اهمیت زیادی دارد زیرا که اکرام سالخوردگان سفارش دینی و آموزه های شرعی ماست.



فرماندار شهرستان گنبد کاووس گفت: به همت خیرین گنبدی تعداد دو مدرسه در مناطق زلزله زده آذربایجان احداث خواهد شد.

وی افزود: این دو مدرسه در روستاهای شهرستان ورزقان ساخته خواهد شد و مکانیابی آن هم انجام شده است.



وی منبع اعتبار این پروژه ها را کمک های مردم خیر شهرستان گنبد کاووس اعم از شیعه و سنی عنوان کرد و افزود: مردم نوعدوست شهرستان گنبد در راستای کمک به زلزله زدگان آذربایجان علاوه بر کمکهایی همچون آذوقه ، آب و غذا و پوشاک و پتو در ساخت مدرسه هم مشارکت خواهند کرد.



حیدر علی احمدی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده توسط تیم کارشناسی شهرستان که به مناطق زلزله زده آذربایجان اعزام شده بودند از میان نیازهای مردمی مناطق زلزله زده به خانه بهداشت ، مسجد و دیگر پروژه های مورد نیاز ساخت مدرسه به عنوان یک کارماندگار در اولویت اول نیاز سنجی ها قرار گرفت و طی رایزنی های انجام شده فرمانداری، ائمه جمعه و خیرین شهرستان مقرر شد تعداد دو مدرسه در مناطق روستایی ورزقان احداث شود.



فرماندار شهرستان گنبد کاووس با اشاره به اهمیت مکانیابی مناسب برای احداث بیمارستان 800 تختخوابی گفت: گنبد کاووس به عنوان دومین شهرستان استان از ظرفیت خوبی برای احداث بیمارستان بزرگ برخوردار است.



احمدی با بیان اینکه بیمارستان 800 تختخوابی در مرحله مکانیابی قرار دارد یاد آور شد: برای مکانیابی این بیمارستان زمینهای در اختیار دستگاههای ذیربط مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت تا برای مسئولان استانی پیشنهاد شود.



وی همچنین افزود: تقویت و توسعه بیمارستانی ،تبدیل به احسن کردن زمینهای در اختیار بهداشت و درمان ، تهاتر زمینهای مورد نظر شهرداری و بهداشت و درمان از گزینه های مطرح شده توسط اعضای جلسه بود.