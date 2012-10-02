فاصله گرفتن از نماز عامل اصلی معضلات اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد پیش از ظهر سه شنبه در همایش ائمه جماعات و رابطین ستاد اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان، اظهارداشت: نماز از آسیب های اجتماعی و فساد و فحشا در جامعه جلوگیری می کند.

وی بر برپایی اقامه نماز در اماکن عمومی تاکید کرد و گفت: ادارات و دستگاه های اجرایی باید در ساعت نماز به اقامه این فریضه واجب پرداخته و آن را به یک فرهنگ تبدیل کنند.

گلستانی فرد همچنین خواستار اقامه نماز در مراکز عمومی، مراکز فرهنگی و حتی بوستان های عمومی شهر شد و عنوان کرد: با اقامه نماز در اماکن عمومی خود بخود فرهنگ اقامه نماز در بین مردم نهادینه می شود.

وی با اشاره به اینکه نماز در دین اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: نماز اصلی ترین و محوری ترین عبادات در دین اسلام به شمار می رود.

گلستانی فرد با بیان اینکه اقامه نماز در مراکز آموزشی، دانشگاه ها و مدارس باید تقویت شود، بیان داشت: در این راستا مسئولان باید نماز را از مهمترین محورهای برنامه ریزی های آموزشی قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه امروز ایران به عنوان الگوی اسلامی در کشورهای منطقه قرار دارد، افزود: هم اکنون ایران اسلامی به عنوان الگوی برجسته کشورهای اسلامی و غیر اسلامی قرار گرفته است.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه در شرایط فعلی که جنگ نرم دشمن جوانان را هدف قرار داده است، اظهارداشت: دشمن هم اکنون دور کردن جوانان از هویت ملی، اعتقادی، دینی و اسلامی را در برنامه قرار داده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای مقابله با جنگ نرم دشمن باید روش های خنثی سازی جامعی در دستور کار قرار گیرد، عنوان کرد: اصلی ترین ابزار در این راستا موضوع دینی و ارزش های اسلامی است.

مباحث دینی قدرت نرم ایران در مقابله با استکبار است

گلستانی فرد مباحث دینی و ارزشی را مهترین قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و بیان داشت: در راس مباحث اعتقادی و دینی اقامه نماز است.

وی با اشاره به اینکه امروز استکبار و دشمنان اسلام متوجه شدند که نماز مسلمانان برای آنان خطرساز است، افزود: جهانی شدن اسلام و گسترش بیدرای های اسلام نشات گرفته از اقامه نماز در مساجد است.

گلستانی فرد با بیان اینکه امروز تفکر، اصول و قواعد مسلمانان تمام برنامه ریزی های استکبار را به هم ریخته است، تصریح کرد: امروز استکبار عقل و منطقش را از دست داده و اهانت به مقدسات اسلامی از جمله این حماقت ها است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی بر برپایی نمازهای جماعت در مساجد تاکید کرد و یادآور شد: در نمازهای جماعت باید مسائل روز جهان، اسلام و ایران برای مردم اطلاع رسانی شده و اهداف دشمنان برای مردم بویژه برای جوانان تبیین و شفاف سازی شود.

20 دستگاه برتر خراسان جنوبی، در حوزه نماز برتر شدند

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: از بین 53 دستگاه اجرایی استان 20 دستگاه در حوزه اقامه نماز به عنوان دستگاه های برتر معرفی شدند.

حجت الاسلام محمد کمیلی با اشاره به افزایش تعداد دستگاه های برتر حوزه نماز در سطح استان، افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سال آینده تمام دستگاه ها، برتر حوزه نماز معرفی شوند.