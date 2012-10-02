حل مشکلات اقتصادی در اولویت کار دولت و مجلس قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسنی گرکانی در جلسه هئیت عمومی دیوان عالی کشور در این باره گفت : خداوند تبارک و تعالی نعمت های مادی و معنوی فراوانی در زمینه های مختلف در اختیار انسان قرار داده است که می بایست شاکر و شکرگزار این نعمت ها باشیم و اگر این نعمت های خداوند از سوی انسان ها ناسپاسی صورت گیرد یقیناً بشر گرفتار ناامنی و گرانی در جامعه خواهد شد .

وی در ادامه افزود : گروهی از بنی اسرائیل که در منطقه آبادی می زیستند و بر اثر کفران نعمت آنچنان گرفتار قحطی و ناامنی شدند که امام صادق (ع) در این زمینه می فرمایند : از مواد غذائی مجسمه های کوچکی می ساختند و گاهی بدن خود را با آن پاک می کردند و سرانجام کار آنها از گرسنگی و ناامنی بجائی رسید که از همان مواد غذائی آلوده استفاده نمودند .

آیت الله محسنی گرکانی با اشاره به داستان زندگی قوم سبا بیان داشت : این قوم در سرزمین یمن زندگی می کردند و از انواع نعمت های فراوانی از لطف خداوند برخوردار بودند بطوریکه در فصل میوه اگر کسـی سبـدی بر روی سر می گذاشت و از زیـر درختـان میوه عبور می کردآنقدر میوه در آن سبد می ریخت که احتیاجی نبود از درختان میوه دست چین شود. در قرآن به این موضوع اشاره شده است کُلُوا مِنْ رزقِ رَبِّکُم وَ اشْکُر والَه به آنها گفتیم از این روزیهای فراوان پروردگارتان بخورید و شکر او بجا آورید . و آنچنان این قوم در ناز و نعمت و امنیت بودند و سرزمین پاک و هوایی پاک به دور از آلودگی های گوناگون از : دزدان و ظالمان و آفات و بلاهای خشکسالی از قحطی و گرانی و نا امنی و ترس و وحشت های اجتماعی .و به سبب ناسپاسی و کفران آن همه نعمت ها یکباره طعمه سیل ویرانگر گردیدند و آن سرزمین سبـز و خـرم به بیابانی وحشتنـاک تبـدیل گـردید که هیچ نشانی از آن همه نعمت ها به چشم نمی خورد .

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد : لذا باید توجه کنیم که کفران نعمت همیشه منحصر به ناسپاسی از آب و نان نیست و شامل انواع نعمت ها میشود مثل خطر تفرقه و اختلافات اجتماعی مخصوصاً در بین مسئولین و ناسپاسی از نعمت وحدت اجتماعی و ولایت مداری و بی تدبیری و غفلت از معیشت زیر خط فقر توده مردم که خود تهدید مهمی است برای به خطر افتادن امنیت اجتماعی که این خود گناهی است نابخشودنی .

رئیس هیات عمومی دیوان عالی اضافه کرد : انصافاً استقامت مردم و وفاداری آنان به نظام در مقابل این همه مشکلات و فشارها قابل تقدیر است و پاسخ این استقامت مردم که نگهدارنده و حافظ نظام دینی و حاکمیت است میبایست این باشد که مسئولین محترم با وحدت و همدلی و بکار گرفتن نیروهای اقتصاد دان ، بحران اقتصادی را به نحو احسن مدیریت کنند و حل مشکلات اقتصادی کشور در اولویت کار دولت مردان و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد .