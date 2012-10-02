اجرای طرح ساماندهی و تکمیل زیر ساخت های گمرکات آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم سید احمدی بعداز ظهر سه شنه در جریان بازدید نمانیده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی از روند ساماندهی سامانه گمرک و مرز رازی خوی گفت: این طرح شامل محوطه سازی و توسعه انبارها و تکمیل زیر ساخت هایی برای روان سازی صادرات و وادرات کالا از 9 گمرک استان است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرحها از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون از 50 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند، اظهار داشت: برای اجرای آنها بالغ بر 76 میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل این طرحها امسال بیش از 40 میلیارد ریال نیز هزینه می شود.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی اجرای طرح ساماندهی گمرکات فعال استان را با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات عنوان کرد و افزود: تکمیل سالن مسافربری پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق، آغاز مرحله دوم عملیات عمرانی پایانه مرزی بازرگان شامل دیوار کشی، زیباسازی، ساماندهی دره مابین سالن تجاری و مسافربری پایانه مرزی بازرگان از جمله این طرحها است.

سید احمدی عنوان کرد: پیگیری اجرای طرح جامع توسط سرمایه گذار خارجی و داخلی، راه اندازی بخش تجاری در پایانه مرزی رازی و تعیین تکلیف واگذاری کارهای به جا مانده از طرح جامع شامل سالن مسافری، تکمیل محوطه و تاسیسات زیر بنایی از سایر اقدامات این بخش است.

وی ادامه داد: پایانه‌های مرزی بستر توسعه اقتصادی و دستیابی به زمینه های توسعه پایدار از طریق جابجایی کالا و مسافران بین المللی محسوب شده و بهره برداری از طرحهای عمرانی در مبادی ورودی و خروجی در افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، ایجاد اشتغال پایدار، رشد درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاثیربسزایی دارد.

وی از راه اندازی سامانه هوشمند یکپارچه ترانزیت کالا در بازرگان فعالترین گمرک کشور در مرز ایران و ترکیه خبر داد و افزود: گمرک بازرگان بعد از گمرکات شهید رجایی بندرعباس، بوشهر و تهران چهارمین گمرک ایران و نخستین گمرک آذربایجان غربی بوده که به این سامانه تجهیز می شود.



سیداحمدی با بیان اینکه سامانه هوشمند ورود و خروج کالا که در اجرای طرح گمرکان نوین کشور ایجاد شده یکی از سامانه های کار آمد و موثر گمرکی است، اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه همه فرآیندهای توزیع، بارگیری و ورود و خروج کالا به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی از تجهیز گمرکات مرزی استان به سامانه های پیشرفته کنترلی مواد مخدر طی سالجاری خبر داد و عنوان کرد: این تجهیزات شامل ایکس‌ری و سگ‌های موادیاب بوده که در این راستا هم اکنون چهار دستگاه ایکس ری در گمرک بازرگان مستقر شده و از چهار قلاده سگ موادیاب در گمرکات بازرگان و ارومیه استفاده می‌شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی هم دراین بازدید با تاکید بر تکمیل زیر ساخت های گمرک خوی و رازی برای رونق ترانزیت در این گمرک از اختصاص 7 میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی گمرک خوی خبر داد.

موید حسینی صدر با اشاره به ظرفیت های بالای گمرک خوی، خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوط برای آغاز ترانزیت از مرز و گمرک رازی شد و گفت: طی نیمه اول امسال بیش از 71 هزار نفر از مرز رازی تردد کرده که موضوع نشان می دهد این مرز هنوز از نظر اقتصادی و گردشگری چه اهمیتی برای کشور ما دارد.