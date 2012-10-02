شهریه دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 91 دانشگاه آزاد تا فردا مهلت ثبت نام در مراکز قبولی را دارند.

جزئیات شهریه

این شهریه به صورت علی الحساب بوده و از دو بخش شهریه ثابت و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی به منظور تأمین بخشی از هزینه های دانشگاه و در ازاء ارائه 8 تا حداکثر 14 واحد درسی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دریافت می شود.

علاوه بر این، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و در نیمسال نخست باید مبلغ 60 هزار تومان به عنوان هزینه خدمات آموزشی جهت برگزاری مسابقات ورزشی، سمینارهای منطقه ای، دبیرخانه مناطق، تهیه کارت دانشجویی و کمک به صندوق رفاه دانشجویی را به همراه شهریه نیمسال اول به شماره حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز کنند.

این مبلغ فقط یک بار در طول دوره از هر پذیرفته شده دریافت می شود.

حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ 2 هزار تومان است که هر پذیرفته شده باید آن را به حسابی که دانشگاه مشخص می کند واریز کرده و رسید آن را به واحد تحویل دهد.

دریافت هرگونه و جه غیراز مبالغ فوق تحت هرعنوان (جریمه، دیرکرد،کمک، خودیاری، بورسیه) ممنوع است.

جدول شهریه های ثابت و متغیر کارشناسی ارشد 91

در دو جدول ذیل، علاوه بر اعلام رقم شهریه های ثابت و متغیر کارشناسی ارشد در سال 91، رقم شهریه های ثابت و متغیر این مقطع در سال 90 نیز اعلام شده است.

جدول شهریه ثابت

رشته مبلغ شهریه به تومان در سال 91 تمام رشته های علوم انسانی 981.040 تمام رشته های غیرعلوم انسانی 1.729.90

جدول شهریه متغیر

نوع درس مبلغ شهریه به تومان در سال 91 مبلغ شهریه به تومان در سال 90 نظری 69.150 65.860 عملی 93.490 89.040

شهریه هر واحد درسی پایان نامه 336 هزار و 830 تومان در سال 91 اعلام شده است.