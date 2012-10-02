  1. ورزش
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

"هری کیول" منتظر پیشنهاد تیم‌های انگلیسی است

"هری کیول" منتظر پیشنهاد تیم‌های انگلیسی است

مهاجم پیشین تیم‌های فوتبال لیدزیونایتد و لیورپول امیدوار است که از یک تیم انگلیسی پیشنهاد دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم 34 ساله پس از اینکه قراردادش با تیم ملبورن ویکتوری استرالیا به پایان رسید، اکنون به بریتانیا بازگشته و منتظر است تا از یک تیم انگلیسی پیشنهاد دریافت کند.

"هری کیول" از سال 2008 که لیورپول را به قصد حضور در گالاتاسرای ترکیه ترک کرد هنوز در انگلستان بازی نکرده است.

بر پایه گزارش فوتبال 365، این بازیکن هشت سال خاطره انگیز را در لیدزیونایتد سپری کرد و سپس به عنوان بازیکن آزاد راهی آنفیلد شد.

کیول در گفتگو با اسکای اسپورتس اظهار داشت: اگر پیشنهادی دریافت کنم و آن را به سود خود ببینم درباره‌اش فکر خواهم کرد.

کد مطلب 1710559

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