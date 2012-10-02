سقف ورود و خروج ارز 5000 دلار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: ورود ارز توسط هر مسافر از خارج یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی به صورت اسکناس تا سقف 5000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است.

برای ورود اسکناس بیش از 5000 دلار، مسافر باید در مبادی ورودی اظهارنامه ارزی تکمیل و اطلاعات مربوطه نیز توسط بانک مستقر در مبادی ورودی گمرک ثبت شود.

خروج اسکناس به خارج از کشور(از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ) تا سقف 5000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است؛ لیکن خروج بیش از میزان تعیین شده، موکول به ارائه اظهارنامه ارزی و یا اعلامیه (هرنوع سند) بانکی معتبر توسط مسافر خواهد بود که مبین پرداخت وجه به صورت اسکناس از محل حساب ارزی و یا فروش ارز باشد.

