ایران تیم هفتم جهان ماند/ اسپانیا همچنان بالاتر از برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین رده بندی تیم‌های فوتسال جهان که در پایان ماه سپتامبر در سایت futsalworldranking.be منتشر شده، تغییری در 20 تیم بالای جدول حاصل نشده است.

براین اساس فوتسال ایران همچنان در جایگاه هفتم قرار دارد و اسپانیا بالاتر از برزیل در صدر رده بندی جا خوش کرده است.

رده بندی 10 تیم نخست جدول به شرح زیر است:

1- اسپانیا 2006 امتیاز

2- برزیل 1930 امتیاز

3- ایتالیا 1764 امتیاز

4- روسیه 1703 امتیاز

5- پرتغال 1646 امتیاز

6- آرژانتین 1551 امتیاز

7- ایران 1543 امتیاز

8- اوکراین 1478 امتیاز

9- پاراگوئه 1433 امتیاز

10- ژاپن 1424 امتیاز