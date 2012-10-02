  1. ورزش
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

رده‌بندی جدید فوتسال/

ایران تیم هفتم جهان ماند/ اسپانیا همچنان بالاتر از برزیل

ایران تیم هفتم جهان ماند/ اسپانیا همچنان بالاتر از برزیل

در تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های فوتسال جهان تغییری در جایگاه تیم‌ها حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین رده بندی تیم‌های فوتسال جهان که در پایان ماه سپتامبر در سایت futsalworldranking.be منتشر شده، تغییری در 20 تیم بالای جدول حاصل نشده است.

براین اساس فوتسال ایران همچنان در جایگاه هفتم قرار دارد و اسپانیا بالاتر از برزیل در صدر رده بندی جا خوش کرده است.

رده بندی 10 تیم نخست جدول به شرح زیر است:
1- اسپانیا 2006 امتیاز
2- برزیل 1930 امتیاز
3- ایتالیا 1764 امتیاز
4- روسیه 1703 امتیاز
5- پرتغال 1646 امتیاز
6- آرژانتین 1551 امتیاز
7- ایران 1543 امتیاز
8- اوکراین 1478 امتیاز
9- پاراگوئه 1433 امتیاز
10- ژاپن 1424 امتیاز

کد خبر 1710563

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها