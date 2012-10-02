امیدوار به قهرمانی دوباره در آسیا هستیم/ مردم ورزشگاه را پر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستیمهر در مورد رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: سطح مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا بسیار بالا بود و در این رقابت فشرده تیمهای بزرگ و مدعی مانند استرالیا، کرهجنوبی، کرهشمالی قهرمان دوره گذشته و سوریه از دور رقابتها حذف شدند.
وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو میکرد، افزود: این نشان از پیشرفت فوتبال آسیا در سالهای گذشته در رده پایه دارد و همچنین نشان میدهد فاصله مدعیان با سایر تیمها کم شده است.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان ادامه داد: تیم ایران در چهار مسابقه گذشته روند روبه رشدی داشت و تمام تلاشمان این بود که عملکرد خوب تیم در نیمه دوم را از همان ابتدای بازی انجام دهیم. خوشبختانه در دیدار مقابل استرالیا این کار انجام شد و به خوبی توانستیم انتظارات را برآورده کنیم.
وی با اشاره به اینکه در مورد بازی با استرالیا به اندازه کافی صحبت کرده و میخواهد درباره ازبکستان صحبت کند، اضافه کرد: ازبکستان یکی از مدعیان همیشگی قهرمانی در ردههای پایه بوده و تیمی بسیار مستحکم، قوی و با روحیه است. آنها فوتبال را به سبک شوروی سابق بازی میکنند که تلفیقی از فوتبال زمینی و هوایی است.
دوستیمهر صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: مطمئنا حریف سرسختی داریم و در بازی مقابل این تیم با روشهای مختلف در دقایق مختلف بازی کنیم. آنها دو دوره پشت سرهم میزبان رقابتهای نوجوانان آسیا بودهاند و در جام جهانی نوجوانان مکزیک 2011 حضور داشتند.
وی با اشاره به اینکه تیم ایران مقابل استرالیا فوتبال را به صورت مستقیم بازی کرد زیرا مدافعان این تیم کند بودند و اصرار به بازی هوایی داشتند، تصریح کرد: فیلمهای بازی ازبکستان را دیدهایم و مربیان ما به خوبی آنها را آنالیز کردهاند. ازبکستان تلفیقی از فوتبال زمینی و هوایی را ارائه میدهد، به همین دلیل ممکن است در هر لحظه با تغییر تاکتیک آنها مواجه شویم.
"مصمم به پیروزی برابر ازبکستان هستیم". سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران با بیان اینکه مسئله اظهار داشت: صعود به جام جهانی را فراموش کردهایم و تنها به بردن ازبکستان، رسیدن به فینال جام و قهرمانی فکر میکنیم.
وی همچنین تصریح کرد: امیدواریم مردم در این راه ما را حمایت کنند و چهارشنبه ورزشگاه را پر کنند تا با حمایت از نوجوانشان شاهد یک روز خوب دیگر در فوتبال ایران طی هفته جاری باشیم.
دوستیمهردرباره آخرین وضعیت بازیکنانش گفت: به غیر از عرفان وجدانی که با بدشانسی در بازی مقابل استرالیا رباط صلیبی پاره کرد، مصدوم دیگری نداریم. همه بازیکنان در صحت و سلامت به سر میبرند و آماده بازی مقابل ازبکستان هستم. امیدواریم با حمایت مردم و رسانهها بتوانیم برای دومین بار قهرمان آسیا شویم.
تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ساعت 17 فردا چهارشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران به مصاف تیم ازبکستان میرود.
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