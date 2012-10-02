هشدار واشنگتن به ساکنان اوکیناوا / 15 هزار نظامی آمریکا عازم ژاپن می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این جنگنده های جدید آمریکایی دیروز دوشنبه عازم اوکیناوا شده اند واین در حالی است که ساکنان اوکیناوا به شدت نسبت به این موضوع اعتراض دارند.

بر اساس این گزارش، قرار است جنگنده هایی از نوع "ام-وی 22 اوسپری" در اوکیناوا مستقر شودند و اولین گروه از این جنگنده ها که شامل شش فروند از این نوع جنگنده بود دیروز دوشنبه در اوکیناوا فرود آمدند.

وزارت دفاع ژاپن نیز اعلام کرده که در روزهای آینده شش فروند دیگر از این جنگنده وارد اووکیناوا شده و در شهر "گینووان" مستقر می شوند.

تصویری از جنگنده ام وی 22 اوسپری

سیستم به کار رفته در جنگنده های ام وی 22 اوسپری به نوعی است که به آنها اجازه می دهد تا همانند بالگرد از زمین بلند شوند . این جنگنده ها جایگزین بالگردهایی شده اند که از آنها در زمان جنگ ویتنام استفاده می شد، اما در مقایسه با آنها چهار برابر بیشتر می توانند پرواز کنند.

این جنگنده ها در راستای استراتژی جدید نظامی آمریکا مبنی بر تقویت توان نظامی آمریکا در آسیا برای مقابله با چین، در اوکیناوا مستقر می شوند.

اوباما در آغاز سال جاری میلادی استراتژی جدید نظامی آمریکا را بیان کرد که بر اساس آن حضورنظامی آمریکا در آسیا بویژه در اطراف چین افزایش می یابد.

به نوشته نیویورک تایمز، حضور این هواپیماها در اوکیناو به آمریکا این امکان را می دهد تا 15 هزار نظامی دیگر را در این منطقه در اختیار داشته باشد و در مواقع لزوم آنها در نقاط حساسی چون تایوان و جزایر مورد مناقشه میان ژاپن و چین مستقر شوند.

هرچند مردم ژاپن با استقرار این جنگنده ها مخالف هستند اما دولت ژاپن به شدت از این طرح حمایت می کند. با این وجود هم آمریکا و هم دولت ژاپن به شدت نگران اعتراضات مردم در جزیره اوکیناوا که یک میلیون 400 هزار نفر جمعیت دارد هستند.

مردم اوکیناو از سال 1995 و زمانی که یک دختر ژاپنی از سوی سه تفنگندار دریایی مورد تجاوز قرار گرفت به شدت نسبت به حضور نظامیان آمریکایی در این جزیره مستقر هستند و برای مثال در ماه گذشته میلادی تظاهراتی با حضور 100 هزار نفر از مردم اوکیناوا در اعتراض به حضور نظامیان آمریکایی برگزار شده بود.

برهمین اساس، آمریکا به شدت نگران امنیت این جنگنده های جدید است و از همین رو هشدار داده که در صورت ایجاد مزاحمت از سوی مردم ژاپن برای نیروهای آمریکا، حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا تقویت می شود.

استقرار نیروهای بیشتر امریکایی در اوکیناوا در حالی است که در سال گذشته مذاکراتی میان ژاپن و آمریکا برای تعطیل شدن پایگاه نظامیان امریکایی در اوکیناوا انجام شده بود.

در همین رابطه در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد که ژاپن و امریکا برای انتقال 9 هزار تفنگدار دریایی آمریکا از اوکیناوا به توافق رسیده اند.