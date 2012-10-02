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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

اصلانی:

کاهش 14 درصدی تصادفات خسارتی غرب استان تهران در سال جاری

کاهش 14 درصدی تصادفات خسارتی غرب استان تهران در سال جاری

شهریار - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی ویزه غرب استان تهران از کاهش 14 درصدی تصادفات خسارتی شهرستانهای غرب استان تهران طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر اصلانی ظهر امروز در همایش پلیس راهنمایی و رانندگی ویژه غرب استان تهران که با حضور سرهنگ خسوری معاون فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، ائمه جمعه و سایر مسئولان شهرستانهای غرب استان تهران در شهریار برگزار شد، اظهار داشت: با تلاش و زحمات شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی و همکاری و تعامل بسیار مثبت مردم، طی 6 ماه نخست سال جاری، تصادفات اعم از خسارتی، فوتی و جرحی، کاهش چشمگیری داشته است.

کاهش 30 نفری کشته شدگان در تصادفات غرب استان تهران

وی عنوان کرد: در این راستا طی 6 ماه نخست سال جاری، میزان تصادفات خسارتی در شهرستانهای غرب استان تهران بیش از 14 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.

این مسئول ادامه داد: همچنین در زمینه تصادفات فوتی نیز با کاهش 30 نفری کشته شدگان در تصادفات، آمار سال جاری نشان از کاهش 28 درصدی این حوادث نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته دارد و تصادفات جرحی نیز با کاهش یک درصدی روبرو بوده است.

لزوم نهادینه شدن فرهنگ صحیح ترافیکی در جامعه

اصلانی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در جامعه، گفت: به منظور ارتقای سطح امنیت ترافیکی و کاهش بیشتر تصادفات، باید به فرهنگسازی و افزایش آگاهیهای شهروندان پرداخت که در این زمینه طرح همیاران پلیس یکی از اقدامات بسیار مطلوب نیروی انتظامی و پلیس راهور است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران بیان کرد: اجرای طرح همیاران پلیس و دخیل کردن کودکان و نوجوانان در امر کنترل ترافیک، موجب نهادینه شدن فرهنگ صحیحی ترافیکی در میان آنان خواهد شد که این مساله بسترساز حرکت جامعه به سوی رانندگی ایمن است.

کد مطلب 1710567

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