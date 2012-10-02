به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیرامون روند خصوصی سازی نیروگاه ها، اعلام کرد: گزارش مدیریتی طرح تدوین ضوابط و مقررات خاص جهت خصوصی سازی نیروگاه ها و تشویق سرمایه گذاران و حفظ حقوق آنان بررسی شد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش ها، در گزارش خود پیرامون این موضوع خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط فعلی کشور در زمینه ارائه منابع و تسهیلات بانکی و مشکلات سرمایه گذاران خصوصی در خصوص تامین تجهیزات نیروگاهی جهت احداث نیروگاه جدید در شرایط تحریم، بخش خصوصی عمدتا علاقمند به خرید نیروگاه های موجود به جای احداث نیروگاه های جدید است، چرا که با همان میزان آورده به جای اقدام به ساخت نیروگاه اقدام به خرید نیروگاه خواهد کرد که در صورت خرید نیروگاه موجود، از ماه بعدی درآمد حاصل از فروش برق خواهد داشت، اما در صورت اقدام به ساخت، حداقل 2 سال بعد اولین درآمد برای سرمایه گذار حاصل خواهد شد.

همچنین آمده است: از اینرو با توجه به واگذاری نیروگاه های موجود، وزارت نیرو علاوه بر تامین منابع جهت خرید برق از نیروگاه های واگذار شده، باید تمهیدات لازم به منظور تامین مالی جهت احداث سالیانه 4000 مگاوات را نیز در نظر بگیرد که در مجموع پیش بینی وضعیت وزارت نیرو در آینده نسبت به شرایط حاضر به مراتب بدتر خواهد بود.

در کنار موضوع فوق، واگذاری نیروگاه ها به نهادهای غیرتخصصی و غیرحرفه ای مانند بانک ها، بنیاد شهید، وزارت دفاع و ... موجب می شود که وضعیت تامین برق به صورت مطمئن در آینده در هاله ای از ابهام قرار گیرد. ضمن آنکه تجربه برخی از نیروگاه های واگذار شده نشان می دهد که به دلیل عدم تزریق منابع بموقع و کافی توسط وزارت نیرو به این نیروگاه ها بابت پول برق موجب شده تا این نیروگاه ها از سرمایه گذاری و توسعه موثر و به موقع خودداری کنند و تولید برق مطمئن در آینده با چالش مواجه شود.

بنابراین پیشنهاد می شود نسبت به تجدیدنظر در شرایط فعلی اقدام شود و در وضعیت موجود که وزارت نیرو از سرمایه گذاری در احداث نیروگاه منع شده است و منابع لازم برای توسعه نیروگاه ها را نیز در اختیار ندارد و همچنین نیروگاه های خود را با شرایط مختلف به نهادهای غیرتخصصی واگذار می کند، تغییر یافته و فرآیندهای واگذاری نیروگاه ها هم اصلاح شود.