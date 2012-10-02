اسلام استکبار را به سمت نابودی سوق می دهد/هراس دشمنان از جهانی شدن اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی محسن زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع راهپیمایان معترض به هتک حرمت پیامبر اسلام( ص) در کرمان گفت: دشمنان از اسلام آمریکایی واهمه ای ندارند و همه هراس آنها از ترویج اسلام ناب محمدی است.

وی گفت: استکبار فمهیده است که با ترویج و همه گیر شدن دین مبین اسلام موجودیت آنها به خطر خواهد افتاد.

حجت الاسلام محسن زاده بیان داشت: آنها قصد دارند با اهانت به مقدسات به اسلام ضربه بزنند اما این خیالی پوچ بیش نیست، زیرا عظمت و بزرگی پیامبر عظیم الشان اسلام( ص) آنقدر زیاد است که هیچ کس نمی تواند به شخصیت نبی اکرم( ص) کوچکترین خدشه ای وارد کند.

وی ادامه داد: دشمنان از آگاهی مردم و ترویج دین مبین اسلام هراس دارند و می دانند اگر اندیشه های ناب اسلامی در جهان گسترش پیدا کند دیگر جایی برای جولان آنها باقی نخواهد ماند.

حجت الاسلام محسن زاده تصریح کرد: اسلام انسان ها را به مسیر تعالی و رشد هدایت می کند.

این مسئول تصریح کرد: دشمنان اسلام اهانت به مقدسات را مورد حمایت قرار می دهند اما نمی دانند که در واقع این خود آنها هستند که به ورطه نابودی کشیده شده اند.

حجت الاسلام محسن زاده اظهار داشت: مسلمانان غیور در سراسر دنیا این اقدامات شیطانی استکبار جهانی را محکوم کرده و با برپایی راهپیمایی پرشور خشم و انزجار خود را از دشمنان اسلام اعلام داشته اند.