به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان قرار است از 17 تا 21 مهرماه به صورت همزمان در اصفهان و تهران برگزار شود.

همزمان با برگزاری این جشنواره در تهران، هشت فیلم ویژه کودک و نوجوان در سینماهای برج میلاد تهران اکران می‌شود. فیلم های بچه‌های جسور، بازگشت، صداست که می‌ماند، قبیله من، گرداله، آدم آهنی، بزرگ مرد کوچک، مروارید، از 17 تا 21 مهرماه در سینماهای برج میلاد تهران اکران می‌شود.

فیلم‌های "بچه‌های جسور" به کارگردانی حجت‌الله سیفی، "صداست که می‌ماند" به کارگردانی سعید چاری، "گرداله" به کارگردانی نادره ترکمانی و "آدم آهنی" به کارگردانی رحیم بهبودی‌فر در سانس اول ساعت 9 صبح و "بازگشت به آینده" به کارگردانی علی عبدالعلی‌زاده، "قبیله من" به کارگردانی غلامرضا آزادی، "بزرگ مرد کوچک" به کارگردانی صادق دقیقی، "گرداله" به کارگردانی نادره ترکمانی و "مروارید" به کارگردانی سیروس حسن‌پور در سانس دوم ساعت 11 صبح در سینماهای برج میلاد تهران اکران می‌شود.