نظام اسلامی به پشتوانه شهدا در مقابل استکبار ایستادگی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته نیروی انتظامی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی و سه تن از خانواده شهدای این نیرو ظهر سه شنبه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار کردند.

در این دیدار آیت الله باریک بین گفت: امروز به برکت خون شهدا و استقامت خانواده آنها نظام اسلامی با رهبری هوشمندانه ولی فقیه با اقتدار در برابر زیاده خواهی های دشمنان ایستاده است.

وی با اشاره به تلاش خستگی ناپذیر نیروی انتظامی در ایجاد امنیت و نظم در کشور و استان افزود: امروز خوشبختانه نیروی

انتظامی در برابر هر گونه تهدیدی آمادگی کامل دارد و توانمند و مقتدر پاسخ کوبنده ای به هر حرکت مذبوحانه دشمن می دهد.

نمانیده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: پاسداری از مرزهای کشور و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ از مهمترین

وظایف پلیس در تامین امنیت برای مردم است و این کار با تقدیم شهدای ایثارگری که از جان و زندگی خود گذشتند تا آرامش جامعه حفظ شود به ارتقاء جایگاه این نیرو کمک زیادی کرده است.

آیت الله باریک بین یادآورشد: نیروی انتظامی توانسته بخوبی در انجام وظایف محوله تلاش کند و ضمن مبارزه با فساد اخلاقی و قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز به تثبیت امنیت استان کمک کند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری از تلاش ماموران نیروی انتظامی استان تقدیر کرد.