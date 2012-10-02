ظرفیتهای اصفهان برای کارهای تخصصی ویژه کودکان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عسگریفر ظهر سه شنبه در آستانه روز کودک در نشست خبری خود اظهار داشت: کانون پروزش فکری کودک و نوجوان از نظر کار تخصصی در زمینه کودکان حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و از دو سال پیش تاکنون کارگروه تخصصی درباره نمایش فیلم تشکیل داده است.
وی افزود: در جشنواره کودک و نوجوان که از 17 تا 21 مهرماه برگزار میشود 10 اثر از کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در بخش پویانمایی جشنواره و دو فیلم بلند در بخش مسابقه و سینما به نمایش درمیآید.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید کرد: با وجود کارهای تخصصی از این قبیل در طول دو سالی که جشنواره برگزار شده این ظرفیت نادیده گرفته شده و اصفهان تنها نقش اجرایی در جشنواره کودک داشته که این موضوع جای تامل و تجدید نظر دارد.
وی با اشاره به روز جهانی کودک در 16 مهر ماه گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از یک هفته ماقبل از روز جهانی کودک اقدام به برگزاری برنامههای متنوعی برای معرفی کانون میکند.
برگزاری جشنواره یک هفته با کانون
عسگری فر با اشاره به برگزاری جشنواره یک هفته با کانون تاکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روز جهانی کودک امسال هجدهمین دوره از جشنواره یک هفته با کانون را از 15 مهر ماه تا 22 مهرماه برگزار میکند.
وی با بیان اینکه این جشنواره همراه با نمایشگاه و فعالیتهای جانبی است و بیش از 500 کودک و نوجوان محروم با برنامه شاد و جذاب حضور میکنند، تاکید کرد: تا پایان جشنواره 10 هزار نفر در دو شیفت صبح و بعداظهر با برنامههای نظیر نمایش فیلم، نمابش عروسکی، کارگاه پویانمایی و آشنایی با فعالیتهای مذهبی و اسلامی و قصه گویی نشریه دیواری در این جشنواره حضور پیدا میکنند.
مجتمع فرهنگی و هنری در خور اصفهان وجود ندارد
مدیر کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه، مجتمع فرهنگ و هنری در خور استان در اصفهان نداریم، گفت: با مطالعات و نقشه برداریهای انجام شده یکی از زمینهای 45 سال ساخت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در خیابان گلزار واقع شده است به مجتمع فرهنگی و هنری کودکان اختصاص و نوجوانان اختصاص پیدا میکند.
وی اضافه کرد: این مکان با سه هزار و 200 متر زیربنا و با حضور استاندار کلنگ زنی میشود و امید است با کمبود بودجه که در بخش فرهنگ وجود دارد، بودجه این واحد در همان سال اول تأمین شود.
عسگریفر با اشاره به اینکه تابستان امسال بیشترین حضور مردمی در کانون رقم خورد، اظهار کرد: میزان حضور مردم در کانون در سال 90 به سال 89، 45 درصد پیشرفت داشته است و در سال 91 نسبت به 90 44 درصد بود و از این میزان شرکت کنندگان در کانون 60 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: والدین به کانون اعتماد دارند و ما نیز درصدد هستیم این اعتماد را دوچندان کنیم، به همین علت کارگاههای تخصصی برای سنین مختلف ترتیب دادهایم که این 35 کارگاه برای نخستین بار در کشور و در اصفهان و توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صورت گرفته است.
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