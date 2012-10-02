اجرای طرح هر شهروند یک ناظر درمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره نظارت و ارزشیابی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت : طرح هر شهروند یک ناظر درمانی با هدف افزایش مشارکت مردم در نظارت بر مراکز درمانی و در راستای افزایش استفاده از نظرها ، پیشنهادها و انتقادات مردمی تهیه شده است.

دکترعلیرضا منصوری افزود: در این طرح مردم در مراجعه به مراکز درمانی مختلف از جمله مطب، درمانگاه و بیمارستان، در صورت مشاهده هرگونه مشکل در فرایندهای درمانی می توانند با شماره تلفن 1819 تماس گرفته و مشکلات را مطرح کنند.

وی اظهار داشت: این مشکلات در سامانه ثبت و به اداره نظارت و ارزشیابی ارجاع می شود و موارد ارجاع شده در همان اداره بررسی و یا به واحدهای مربوطه جهت پاسخگویی ارسال می شود.

دکتر منصوری بیان کرد: پیش از این، سامانه 1819 در مراکز درمانی به بیماران معرفی می شد که بر این اساس در 5 ماهه اول امسال یک هزار و67 مورد شکایت از مراکز درمانی به اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه ارسال که بیش از 50 درصد آنها از طریق سامانه 1819 دریافت شده است.

وی افزود: برای معرفی بیشتر این موضوع به مردم، طرح هر شهروند یک ناظر درمانی اجرا می شود که به زودی پمفلت آن به شیوه های گوناگون از جمله پست به درب منازل شهروندان ارسال خواهد شد.

ایجاد نخستین آزمایشگاه و کارگاه ایمنی صنعتی آموزشی کشور

آزمایشگاه و کارگاه ایمنی صنعتی آموزشی برای اولین بار در کشور در گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و مسئول تدریس دروس ایمنی صنعتی دانشکده بهداشت و تغذیه شیراز با بیان این مطلب، گفت: این آزمایشگاه و کارگاه برای آموزش واحدهای عملی دروس ایمنی صنعتی در فضایی به مساحت تقریبی 60 متر مربع شامل فضای روباز و سربسته راه اندازی و تجهیز شده است.

دکتر مهدی جهانگیری افزود: آزمایشگاه و کارگاه ایمنی صنعتی دارای بخش های ایمنی حریق از جمله شیمی حریق، سامانه های اعلام حریق و اطفاء حریق، سازه آموزش کار با خاموش کننده های دستی ، بخش ایمنی برق، بخش تجهیزات حفاظت فردی، بخش گازسنجی ، بخش ایمنی ماشین آلات و بخش ایمنی ساختمان است.

وی اظهار داشت: آموزش دروس ایمنی صنعتی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در این کارگاه انجام می شود.

جهانگیری بیان کرد: پیش از این دروس ایمنی بصورت تئوری به دانشجویان ارایه می شد که با راه اندازی این کارگاه می توانیم این آموزش ها را به صورت عملی ارایه دهیم.

وی تصریح کرد: این مسئله موجب می شود دانشجویان دروس را بهتر درک کنند و در هنگام ورود به بازار کار درک بهتری از محیط کار داشته باشند.