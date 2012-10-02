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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

زنجیره ای:

تراکم جمعیت در زندان های استان مرکزی کم است

تراکم جمعیت در زندان های استان مرکزی کم است

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و منابع انسانی سازمان زندان های کشور گفت: تراکم جمعیت در زندان های استان مرکزی کمتر از دیگر زندانهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، 'محمدعلی زنجیره ای' ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در مراسم معارفه سرپرست اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی استان مرکزی افزود: پایین بودن تراکم جمعیتی زندان های استان مرکزی به نسبت کشور بیانگر سلامت فرهنگی و اجتماعی این منطقه می باشد.

وی با بیان این که تراکم جمعیت زندانیان در برخی استان های بزرگ به دلیل آمیختگی فرهنگی و روند رو به رشد مهاجرت ها بیشتر است گفت: استان مرکزی علیرغم قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی کشور از وضعیت خوبی در این بخش برخوردار است.

معاون توسعه و منابع انسانی سازمان زندان های کشور تاکید کرد: مجموعه زندان ها باید مباحث اقتصاد مقاومتی را در سایه برنامه عملیاتی کارآمد جدی بگیرند و صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

معاون سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ادامه با اشاره به قانون تشکیل یگاه انتظامی پلیس زنان در زندان های کشور گفت: به موجب قانون برنامه سوم تشکیل یگان انتظامی پلیس زنان در زندان های کشور تکلیف شده که امسال در راستای اجرایی شدن آن 150نیروی زن پلیس آموزش دیده و در ندامتگاه ها مشغول کار شده اند.
 
زنجیره ای  افزود: بر مبنای هدف گذاری صورت گرفته تعداد پلیس زن در زندان های کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: در حال حاضر سه و هفت دهم درصد مددجویان ندامتگاه های کشور را زنان شامل می شوند.

معاون قضایی دادگستری استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: زندان ها کانون تربیت و اصلاح رفتار بزهکاران است.

محمدرضا عدالتخواه  با تاکید بر ضرورت تقویت  نهادینه شدن الگوی مدیریت علمی زندان ها به عنوان نیازهای روز جامعه  افزود: پژوهش های علمی آسیب شناسی جرایم، تفکیک کامل و طبقه بندی زندانیان از نظر ارتکاب جرم، سن و جنس و نظارت جدی بر مراقبت های پس از خروج زندان از نیازهای این حوزه است.
 
وی ادامه داد: زندان کانون تجمع اراذل و اوباش، کلاهبرداران و افراد مخل نظم و امنیت عمومی است و سهیم بودن در تادیب، اصلاح رفتار و تغییر نگرش این قشر کاری خطیر و ارزشمند است.
 
گفتنی است در پایان این مراسم خشایار جمشیدی به عنوان سرپرست اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی معرفی شد. 

کد مطلب 1710619

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