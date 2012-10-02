تراکم جمعیت در زندان های استان مرکزی کم است

به گزارش خبرنگار مهر، 'محمدعلی زنجیره ای' ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در مراسم معارفه سرپرست اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی استان مرکزی افزود: پایین بودن تراکم جمعیتی زندان های استان مرکزی به نسبت کشور بیانگر سلامت فرهنگی و اجتماعی این منطقه می باشد.

وی با بیان این که تراکم جمعیت زندانیان در برخی استان های بزرگ به دلیل آمیختگی فرهنگی و روند رو به رشد مهاجرت ها بیشتر است گفت: استان مرکزی علیرغم قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی کشور از وضعیت خوبی در این بخش برخوردار است.

معاون توسعه و منابع انسانی سازمان زندان های کشور تاکید کرد: مجموعه زندان ها باید مباحث اقتصاد مقاومتی را در سایه برنامه عملیاتی کارآمد جدی بگیرند و صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار دهند.



معاون سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ادامه با اشاره به قانون تشکیل یگاه انتظامی پلیس زنان در زندان های کشور گفت: به موجب قانون برنامه سوم تشکیل یگان انتظامی پلیس زنان در زندان های کشور تکلیف شده که امسال در راستای اجرایی شدن آن 150نیروی زن پلیس آموزش دیده و در ندامتگاه ها مشغول کار شده اند.



زنجیره ای افزود: بر مبنای هدف گذاری صورت گرفته تعداد پلیس زن در زندان های کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: در حال حاضر سه و هفت دهم درصد مددجویان ندامتگاه های کشور را زنان شامل می شوند.

معاون قضایی دادگستری استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: زندان ها کانون تربیت و اصلاح رفتار بزهکاران است.

محمدرضا عدالتخواه با تاکید بر ضرورت تقویت نهادینه شدن الگوی مدیریت علمی زندان ها به عنوان نیازهای روز جامعه افزود: پژوهش های علمی آسیب شناسی جرایم، تفکیک کامل و طبقه بندی زندانیان از نظر ارتکاب جرم، سن و جنس و نظارت جدی بر مراقبت های پس از خروج زندان از نیازهای این حوزه است.



وی ادامه داد: زندان کانون تجمع اراذل و اوباش، کلاهبرداران و افراد مخل نظم و امنیت عمومی است و سهیم بودن در تادیب، اصلاح رفتار و تغییر نگرش این قشر کاری خطیر و ارزشمند است.



گفتنی است در پایان این مراسم خشایار جمشیدی به عنوان سرپرست اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی معرفی شد.