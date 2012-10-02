دولت تصمیم قاطع ارزی بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازخوانی اظهارات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت در شهریورماه می‌تواند چراغ راهنمای این روزهای دولتمران باشد. برهمین اساس، این سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در ادامه می‌آید:

"مسئله‌‌ منابع ارزى هم مسئله‌‌ مهمى است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقت کنید، خیلى باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزى را درست مدیریت کرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد، یعنى در روزنامه‌‌ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روى آن تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود."