مصرف زیاد برنج عامل بروز خطر بیماری قلبی و عروقی است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آزاد بخت ظهر سه شنبه در کنفرانس علمی "پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی" در ارتباط با اهمیت تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی اظهار داشت: با توجه به اینکه به صورت مکرر در ارتباط با مضرات غذاهای پرچرب و تاثیر آن در بروز بیماریهای قلبی و عروقی گفته شده اما هیچگاه در ارتباط با تاثیر بالای کربوهیدراتها و مضرات مصرف بالای برنج توسط خانوادههای ایرانی تذکری به عامه جامعه داده نشد.
وی ادامه داد: در هرم غذایی سالمی که بیشتر کشورها از آن تبعیت میکند، مصرف غلات سبوسدار در وسط هرم قرار گرفته است و مصرف برنج و نان سفید در قله هرم که حجم کوچکی را اشغال میکند، توصیه شده است.
محقق و پژوهشگر بیماریهای قلبی و عروقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: مصرف منظم صبحانه و میانوعدههای غذایی منظم و وعدههای غذایی نظمدار تاثیر بسزایی در پیشگیری از بروزبیماریهای قلبی و عروقی دارد.
وی با اشاره به اینکه عدم مصرف صبحانه و میان وعده غذایی منظم اضافه وزن و چاقی برای افراد به همراه دارد، افزود: نتایج یک پژوهش علمی در اصفهان نشان داد که 52 درصد از دختران جوان اصفهان به طور منظم صبحانه مصرف نمیکنند و این در حالی است که 42 درصد از دختران جوان این استان وعده غذایی منظمی ندارند.
آزاد بخت با بیان اینکه در هرم غذایی سالم مصرف روغنهای مایع گیاهی تاکید شده است، اضافه کرد: اگر در گذشته برای مصرف سبزیجات در سبد روزانه غذایی خانوارها محدودیت و مرزی مشخص کرده بودند اما امروزه مصرف سبزی را به هر اندازه در وعدههای غذایی توصیه میکنند.
وی تاکید کرد: در صورتی که غذای سالم بیش از نیاز بدن مصرف شود فرد را به همان اندازه مصرف غذاهای نادرست در معرض بیماریهای قلبی و عروقی قرار میدهد.
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