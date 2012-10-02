کمیته جذب سوادآموز در آموزش و پرورش قم راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: با عنایت به پراکندگی بی سوادان و کاهش تعداد آنان و عدم استقبال آنان برای باسوادشدن و با توجه به رویکرد برون سپاری و واگذاری فعالیت ها، لازم است برنامه های سوادآموزی در جهت تحقق حجم و سهمیه ابلاغی با بومی نگری، مدیریتی جامع و بروز شود تا در شتاب بخشیدن به فعالیت ها و باسوادی استان تاثیر گذار باشد.



حجت الاسلام محمد رضا قاسمی نیا گفت: برای هم افزایی بهتر و بهره مندی از نظر همکاران و مسئولان اعضاء کمیته شامل مدیر و رئیس ناحیه و منطقه به عنوان رئیس کمیته، کارشناس مسئول سوادآموزی، دبیر و معاونان توسعه منابع و پشتیبانی، پرورشی، آموزش ابتدایی، آموزش عمومی، کارشناس مسئولان مدارس غیر دولتی و انجمن اولیاء و مربیان، روابط عمومی، حراست، ارزیابی عملکرد، امور حقوقی از اعضاء دائم و غیر دائم کمیته هستند و این کمیته با حضور نماینده مدیران محترم مدارس و افراد صاحب نظر در حوزه آموزش بزرگسالان و سوادآموزی هر 2 هفته یک بار تشکیل می شود.



دانشگاه قرآن و حدیث افتتاح می‌شود



آیین افتتاحیه رسمی دانشگاه قرآن و حدیث، با حضور علما، مدیران ارشد حوزوی، فضلا، اساتید، محققان و پژوهشگران حوزوی و طلاب، در قم برگزار می‌شود.



در این مراسم، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و آیت‌الله محمدی ری‌شهری، رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث و دانشگاه قرآن و حدیث به ایراد سخن می‌پردازند.



آیین افتتاحیه دانشگاه قرآن و حدیث، پنج‌شنبه، 13مهرماه، در تالار علامه مجلسی موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، در قم برگزار خواهد شد.



گفتنی است، با ارتقاء دانشکده علوم حدیث به دانشگاه قرآن و حدیث، این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز وابسته به موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث با مسئولیت آیت‌الله محمدی‌ری‌شهری به فعالیت علمی- آموزشی می‌پردازد.



شاخص‌های درمانی رضایتمندی مردم را به همراه دارد



مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم گفت: نگاه کیفی در انجام کارها به خصوص بخش درمان از مطالبات به حق و صحیح بیمه شدگان است که مجموعه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم در کنار راه اندازی بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا(ع) تلاش می کند با ارتقاء شاخص های درمانی، خدمات مناسبی را در شان بیمه شدگان استان قم فراهم کند.



داود علیمحمدی با اشاره به اعلام ارزیابی و نظرسنجی انجام شده توسط استانداری قم درخصوص میزان رضایتمندی مردم از عملکرد مدیریت درمان گفت: مردم در سال 90، 78 و چهار دهم درصد از عملکرد حوزه درمان رضایت داشتند که به نسبت سال 89 ، پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد.

