به گزارش خبرنگار مهر، گروه پخش فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" برای تهیه آسانتر بلیتهای این فیلم در تعاملی با مسئولان سینما آزادی امکانی برای تماشاگران فراهم کردهاند تا بتوانند با قیمت پایینتر بلیتهای این فیلم را تهیه کنند.
تعیین قیمت 3000 تومان در دو سئانس نخست این سینما طرحی است برای تعامل مناسبتر مخاطبان با فیلمی است که موضوعی اجتماعی دارد. همچنین پیش فروش بلیتهای تمامی سئانسهای فیلم در سایت سینما تیکت صورت میگیرد و مخاطبانی که بلیتهای باقی سئانسها را به این ترتیب خریداری کنند، امکان بهرمندی از 15 درصد تخیفیف را دارند.
"بوسیدن روی ماه" از پنجم مهرماه در گروه سینما آزادی به نمایش عمومی درآمده است و شیرین یزدانبخش، رابعه مدنی، صابر ابر، مسعود رایگان، شاهرخ فروتنیان، شبنم مقدمی، شیدا خلیق و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش میپردازند. این فیلم روایت انتظار دو مادر است.
تازهترین همکاری مشترک سازندگان "طلا و مس" محصول سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و پخش آن را سازمان توسعه سینمایی سوره برعهده دارد.
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