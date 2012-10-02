نمایشگاه تصویرسازی در نگارخانه هنر ایران/ تاسیس انجمن خوشنویسان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تصویرسازی عاطفه بخشی 16 تا 25 مهرماه جاری در نگارخانه شماره 1 هنر ایران برگزار می‌شود.



در این نمایشگاه 21 اثر تصویر سازی با تکنیک اکرولیک، اکولین و ترکیب مواد روی بوم از عاطفه بخشی روی دیوار می‌رود.



نمایشگاه تصویرسازی عاطفه بخشی از 16 تا 25 مهرماه در نگارخانه شماره 1 هنر ایران واقع در ضلع غربی تالار وحدت ، خیابان خارک برگزار می‌شود.





تاسیس انجمن خوشنویسان ایران در آمریکا



با عضویت جمعی از ایرانیان مقیم خارج از کشور شعبه‌ای از انجمن خوشنویسان ایران در ایالت کالیفرنیا آمریکا تاسیس شد.



این انجمن ضمن آغاز به کار، از هنردوستان در این انجمن ثبت نام به عمل آورده است.



گلکارزاده استاد انجمن خوشنویسان ایران و استاد دانشگاه در این خصوص اظهار داشت: به لطف الهی فعالیت این انجمن از عید نوروز سال جاری آغاز و با استقبال ایرانیان مقیم خارج از کشور مواجه شده است.



این مدرس دانشگاه از جمله اهداف تاسیس این انجمن را تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور عنوان کرد و گفت: امیدواریم ایرانیان مقیم خارج از کشور بتوانند خوشنویسی که یکی از هنرهای ایران زمین است را حفظ کرده و آن را ارتقا دهند.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این کلاس‌ها می‌توانند به سایت www.golkarzadeh.com مراجعه کنند.



بزرگترین موزه‌ هنری آسیا در شانگهای راه‌اندازی



شانگهای به عنوان قلب تجاری چین به زودی موزه‌ بین‌المللی آثار هنری را راه‌اندازی می‌کند که از لحاظ وسعت در قاره آسیا بی‌نظیر است.



موزه‌ هنری 166 هزار متر مکعبی چین با پشت سر گذاشتن موزه‌ی مترو پولیتن نیویورک و موزه‌ی دورسی پاریس، عنوان بزرگترین موزه‌ی آسیا را به خود اختصاص می‌دهد.



این نمایشگاه دو برابر کاخ باکینگهام (77 هزار مترکعب) یکی از بزرگترین کاخ موزه‌‌های جهان مساحت دارد. موزه‌ی بین‌المللی چین که شامل 64 هزار متر مکعب فضای نمایشگاهی می‌شود،‌ درهایش را روز اول اکتبر به روی بازدیدکنندگان خواهد گشود.



به گفته‌ یکی از گزارشگران چینی که چندی پیش از این محل دیدن کرده بود،‌ بازدید از 27 سالن نمایشگاهی این موزه به طور میانگین حدود دو ساعت به طول می‌انجامد.



بیش از یک هزار و 400 اثر هنری از چین و کشورهای دیگر در اولین روز بازگشایی این موزه‌ تاجی شکل به نمایش درمی‌آیند.



نمایشگاه‌های ویژه‌ آثار اندی وارهول و نمایش ویژه‌ شاهکارهای ون گوک از دیگر بخش‌های ویژه‌ این موزه‌ بین‌المللی است. موسسات بین‌المللی بزرگی در سراسر دنیا از جمله موزه بریتانیا‌، موزه دورسی و مرکز پومپیدو با موزه‌ بین‌المللی چین همکاری می‌کنند.



بازگشایی این موزه‌ بزرگ تنها برنامه‌ ویژه چین برای روز ملی نیست‌. موزه‌ هنرهای معاصر شانگهای نیز در این روز افتتاح می‌شود. این موزه که 15 هزار متر مکعب وسعت دارد، در فاصله‌ی 15 دقیقه‌ای موزه هنری چین واقع شده است. مسئولان چینی پیش بینی می‌کنند سه میلیون بازدید کننده در روز ملی چین از این رو موزه‌ دیدن کنند.





اجرای بیش از 120 ویژه برنامه فرهنگی هنری در پایتخت

همزمان با روزهای پایانی هفته نخست مهر ماه بیش از 120 ویژه برنامه از سوی مراکز فرهنگی هنری پایتخت برگزار می‌شود.

در تعطیلات پایان هفته جاری بازارچه صنایع دستی و هنرهای خانگی با عنوان ایوان هنر در فرهنگسرای ملل برپا خواهد بود و همچنین فیلم سینمایی کلاه قرمزی و بچه ننه در فرهنگسرای هنگام و گلستان اکران می‌شود.



نمایش جشن تولد سه قلوها ویژه کودکان و نوجوانان، پایان هفته در فرهنگسرای ابن سینا، نمایش دو کلمه حرف حساب، 14 مهر در فرهنگسرای فردوس و نمایش پلنگ تیزدندان تا پایان هفته در سالن آمفی تئاتر نور از دیگر برنامه‌های مراکز فرهنگی هنری پایتخت در هفته نخست مهر ماه است.



نمایشگاه عکسی به مناسبت هفته دفاع مقدس با عنوان گذر نقش‌ها در نگارخانه پردیسان و کارگاه نقاشی به همین مناسبت تا پایان هفته در نگارخانه آفرینش نور برپا خواهد بود. همچنین نگار گذر خانه فرهنگ پامچال با عنوان از فشنگ تا قلم به موضوع دفاع مقدس اختصاص دارد.



نمایشگاه تصویرسازی با عنوان من و مامانم تا پایان هفته در نگارخانه شفق، نمایشگاه معرق با عنوان چوب و نقش در نگارخانه ابوسعید و نمایشگاه عکس از لحظات معنوی حج تا 14 مهر در نگارخانه مهر از دیگر برنامه های نمایشگاهی آخر هفته جاری است.



برنامه مشاوره برای پیشگیری از جرائم سایبری با همکاری پلیس فتا تا 13 مهر در فرهنگسرای فردوس برگزار می شود. علاوه بر این کتابخانه دکتر شهیدی، روز 12 مهر میزبان نشست شرح و تفسیر غزلیات حافظ با حضور دکتر ولیئی است.

