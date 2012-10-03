فرانکلین را با خواندن یک کتاب بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر،‌ از سال 1900 تا به امروز بشریت و جهان تغییرات عمده‌ای از سر گذرانده‌ است. دگرگونی‌های بنیادی در نظریه‌ها و کاربست آنها، معیار آزادی‌های فردی و رسوم مذهبی و علم و فناوری و صنعت را محک زد.

فضای فکری جهان معاصر بر بشردوستی و این باور متمرکز شده است که اقتصاد جهانی دنیا را به جایی با ارتباطات نزدیک‌تر تبدیل کرده است.

فرانکلین دلانو روزولت بین سال‌های 1933 تا 1945 رئیس‌جمهور آمریکا بود. او در دهه 1930 برنامه‌های اقتصادی خود موسوم به معامله جدید را اجرا کرد که به رهایی شهروندان آمریکایی از ویرانی ناشی از رکود اقتصادی انجامید.

او همچنین با موفقیت رهبری آمریکا در بخش عمده دوران جنگ جهانی دوم را بر عهده گرفت. هنوز هم قوانین و میراث به جای‌مانده از او شکل‌دهنده سیاست‌های عمومی ایالات متحده است.

ویراستار محتوایی کتاب دکتر جیمز ولفینگر استادیار دپارتمان تاریخ دانشگاه دپاول است.

مانعی دشوار در مسیر، زندگی در ناز و نعمت، مرد زندگی، مسیر سیاست، پیروزی بر ترژدی، روزولت در مقام فرماندار، معامله جدید، جنگ جهانی دوم، ورود آمریکا به جنگ، واپسین روزها بخش‌های مختلف کتاب هستند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: فرانکلین روزولت در تمام عمرش از آتش می‌ترسید اما عاشق طبیعت به ویژه مناظر اطراف منزل ییلاقی خود در جزیره کمپوبلوی کانادا بود.

دهم اوت سال 1921 بود که به همراه فرزندانش سوار بر قایق از کلبه خانوادگی در جزیره کمپوبلو به قصد ماهیگیری به راه افتاد. حین قایقرانی دودی که در دوردست به هوا برمی‌خاست نظر آنها را به خود جلب کرد...

این کتاب در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 3200 تومان منتشر شده است.