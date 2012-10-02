حسن عینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کتابخوانی آنلاین و مکتوب کتابخوانی مهر ماهبر قشر فرهنگی مانند دانشجویان، طلاب و دانشآموزان متمرکز شده است.
وی افزود: مسابقات مکتوب طلاب و دانشجویان از کتابهای «جاذبه و دافعه حضرت علی (ع)» نوشته شهید مطهری، وهابیت، «مبنای فکری و کارنامه» از آیتالله جعفر سبحانی و «سیمای فرزانگان» از رضا مختاری کتابهایی هستند که مسابقات طلاب و دانشجویان از آنها برگزار میشود.
معاون امور کتابخانههای اداره کل کتابخانههای استان اصفهان با اشاره به اینکه برای کتابداران خلاصهنویسی از دو کتاب «آشتی با خدا» نوشته استاد طاهر زاده و «سیری در نهجالبلاغه» از شهید مطهری در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: مسابقات دانشآموزی شامل نگارش یادداشت است و با موضوعهای « صرفهجویی به معنای درست مصرف کردن است، به نظر من صرفهجویی در مصرف انرژی....» و « نقش من به عنوان دانشآموز در سربلندی اقتصاد کشور» در دو گروه سنی راهنمایی و دبیرستان برگزار میشود.
وی اضافه کرد: جدول کتابشناسی و اطلاعات عمومی در این زمینه در سایت اداره کتابخانههای استان اصفهان به آدرسwww.booki.ir موجود است و افراد میتوانند فرم مربوط به ثبتنام را از سایت دریافت و تکمیل کنند و یا به کتابخانههای عمومی استان اصفهان تحویل دهند.
هر ماه 15 مسابقه آنلاین کتابخوانی برگزار میشود
عینی با بیان اینکه هر ماه 15 مسابقه آنلاین کتابخوانی نیز برگزار میشود، گفت: بیشتر کتابهای این مسابقه به صورت الکترونیکی در سایت شبکه کتابخوانان حرفهای به آدرس Www.booki.ir قرار گرفته است و این کتابها دارای موضوعهای متنوع برای سلیقههای گوناگون و همراه جوایز ویژه است.
15 نفر از اعضای فعال شبکه کتابخوانان حرفهای از اصفهان هستند
وی درباره عضویت در شبکه کتابخوانان حرفهای تاکید کرد: عضویت در این سایت با ارسال ایمیل و ثبت مشخصات اولیه به راحتی امکانپذیر است و هماکنون 15 نفر از 30 عضو فعال این سایت را کاربران اصفهانی که اغلب آنها کتابداران کتابخانههای عمومی استان هستند، تشکیل میدهند.
معاون امور کتابخانههای عمومی استان اصفهان ادامه داد: افزودن کتاب به قفسه مجازی، جستجوی مشخصات کتاب در بانک اطلاعات، مطلع شدن از کتابهای پر مخاطب، مطالعه و تورق کتابهای الکترونیکی، دانلود متن کتابهای دلخواه مشاوره آفلاین کتاب و اطلاع از تازهای نشر از جمله خدمات این سایت کتابخوانی است.
نظر شما