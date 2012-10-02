تولید 4.3 میلیون تن محصول کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی بعد از ظهر سه شنبه در اولین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه گفت: از این میزان تولید، یک میلیون تن گندم بوده است که به نسبت سال قبل 300 هزار تن افزایش داشته است.

وی افزود: در بخش دانه های روغنی مانند کلزا و سویا رتبه اول کشور، در حوزه محصولات باغی سیاه ریشه مانند هلو و شلیل رتبه پنجم و در سطح زیر کشت زیتون نیز رتبه اول را در کشور دارا هستیم.

سید محمدی اذعان داشت: در استان سه میلیون و 800 هزار واحد دامی داریم که در تولید گوشت مرغ ، ماهیان خاویاری و خاویار نیز در کشور رتبه اول را دارا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پنبه در استان گلستان موضوعی اساسی است ، 104 کارخانه پنبه پاک کنی در کشور وجود دارد که 42 کارخانه برابر با 40 درصد کارخانه های کشورو 35 کاخانه نساجی از 3 هزار کارخانه نساجی کشور نیز در استان گلستان وجود دارد که ایجاب می کند تا در بخش پنبه در استان سرمایه گذاری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در ازای هر هکتار سطح زیر کشت پنبه 86 نفر روز اشتغال ایجاد می شود، ارزش افزوده پنبه به پارچه 50 درصد و ارزش افزوده پنبه به لباس 450 درصد است.

وی تصریح کرد: مهمترین دلیل کشت پنبه الگوی کشت است و اگر این کشت وجود داشته باشد کشاورزی پایدار ایجاد می شود و باعث بهبود فیزیک و مکانیک خاک می شود.

سید محمدی در ادامه گفت: این محصول تقاضای آب کمی دارد، مبارزه با آفات و بیماریها و تنظیم بازار نیز در این الگو نقش دارد.

وی تاکید کرد: اگر در گلستان الگوی کشت علمی را فراهم کنیم می توانیم بقیه موضوعات را نیز پدید آورد.

این مقام مسئول اضافه کرد: تا ابتدای انقلاب سطح زیر کشت پنبه در استان بین 150 تا 180 هزار هکتار بود ، پس از انقلاب به 50 هزار هکتار رسید و در دهه 70 با حمایت هایی که انجام شد به 70 تا 80 هزار هکتار رسید.

سید محمدی گفت: در دهه 80 این حمایت ها به صفر رسید و در سال قبل شاهد کشت در 17 هزار هکتار و در سال جاری در 12 هزار هکتار از اراضی استان بودیم.