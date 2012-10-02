رایزنی سفیر ایران و نخست وزیر لبنان درباره مسائل منطقه ای و بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان روز سه‌شنبه با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در کاخ نخست وزیری ملاقات و پیرامون مسائل منطقه ای، ‍ بین المللی و روابط دوجانبه فیمابین بحث و تبادل نظر کرد.

رکن آبادی در این دیدار گزارشی از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس اخیر سران جنبش عدم تعهد ‍و نشست 4 جانبه ایران ، مصر ، ترکیه و عربستان در قاهره ارائه و بر راه حل سیاسی بحران سوریه تأکید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان همکاریهای دوجانبه اقتصادی با لبنان و اجرایی نمودن تفاهمات در این بخش را دارای اهمیت ویژه خوانده و سفر هیات کارشناسی وزارت کار لبنان در نیمه اول مهرماه برای تشکیل کمیته کارشناسی مشترک با طرف ایرانی و همچنین توافق در خصوص تشکیل کمیته فنی مشترک گردشگری و سفر هیات وزارت گردشگری لبنان در نیمه دوم آذر ماه سالجاری به تهران را در این راستا ارزیابی کرد.

رکن آبادی با اشاره به سفر اخیر هیاتی از کارشناسان وزارت نفت ایران و شرکتهای تابعه آن به لبنان، اجرایی شدن هرچه سریعتر تفاهمات در خصوص انتقال برق ایران به لبنان را مورد تاکید قرار داد.

سفیر کشورمان برگزاری همایش معرفی فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و لبنان در روزهای 23 و 24 آبان ماه سالجاری در تهران با حضور بیش از 50 نفر از تجار و فعالان اقتصادی لبنان و 500 شرکت بخش خصوصی ایران را نیز با نخست وزیر لبنان مطرح کرد.

نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در این ملاقات با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس جمهور اسلامی ایران در حاشیه اجلاس اخیر سازمان ملل متحد در نیویورک و مثبت و مفید قلمداد کردن دیدار مزبور در جهت تعمیق همکاریهای دوجانبه ، آمادگی لبنان برای گسترش همکاریها با کشورمان را مورد تأکید قرار داده و اعلام کرد تمام تلاش خود را برای اجرایی نمودن بخشی از توافقنامه ها که هنوز اجرایی نشده است بکار خواهد گرفت و موانع موجود بر سر راه اجرایی نمودن این توافقنامه ها را مرتفع خواهد کرد.