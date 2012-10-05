مدنی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال مذاکره با بنیاد سینمایی فارابی برای حمایت از این فیلم سینمایی هستیم. همچنین از آنجا که "مانی و دلاور" پروژه بسیار سنگینی است و پروداکشن طولانی مدتی را هم می طلبد تصمیم داریم که با آرامش جلو برویم.

وی افزود: در"مانی و دلاور" از فضای غیر متعارف و دکورهای فانتزی استفاده می شود و این فضاها نیز تا به حال کمتر در ایران تجربه شده است بنابراین علاقمندم که فیلمی قابل قبول بسازم حتی اگر مراحل پیش تولید آن طولانی شود. در حال حاضر نیز درحال طراحی موزه ایران باستان و یافتن لوکیشن های مناسب برای ساخت این فیلم هستیم.

مدتی تصریح کرد: همچنین مذاکراتی با چند کمپانی روسی برای تولید سه بعدی این فیلم سینمایی نیز در حال انجام است که امیدوارم به زودی به نتیجه دلخواه برسیم. "مانی و دلاور" فیلم جذاب و سنگینی است که امیدوارم با حمایت های بنیاد فارابی بتوانیم تا یک ماه آینده پیش تولید نهایی فیلم را آغاز کنیم.

داستان "مانی و دلاور" درباره پسر بچه‌ای 11 ساله است که به تخیلات و داستان‌های دایی‌اش که نویسنده ناموفقی است عینیت می‌بخشد. فیلمبرداری این فیلم سینمایی در شهرهای مختلف شیراز، کرمانشاه، اصفهان و... انجام می شود.این فیلم با نگاهی ملی به تاریخ ایران و با موضوع کودک و نوجوان ساخته می‌شود.



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