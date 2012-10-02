آخرین وضعیت میدانی سوریه/ حمله افراد مسلح به مدارس و دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، نیروهای ارتش سوریه امروز با ورود به منزلی در منطقه القطیفه حومه دمشق که تروریستها آن را به مرکز فعالیتهای خود تبدیل کرده بودند، بیشتر آنها را دستگیر کردند.



خبر دیگر اینکه ارتش سوریه راه ورود کمکها برای مردم حومه حلب را هموار و امنیت را با پاکسازی مسیر ورود کمکها از وجود تروریستها، برقرار کرد.

نیروهای مسلح همچنان به مقابله با بازمانده های گروههای تروریستی در مناطق مختلف ادامه می دهند و توانستند مراکز تجمع و کارگاه های ساخت مواد منفجره و موشک متعلق به تروریستها را منهدم کنند و طی آن دهها نفر از آنها کشته شدند.



در حلب، یک واحد از نیروهای مسلح سوریه، محل تجمع تروریستها در منطقه قرلق را هدف قرار دادند که طی آن تمام تروریستها کشته و سه کارگاه ساخت مواد منفجره و موشک و سه دستگاه مجهز به تیربار و دو خودروی ون و دو خودروی حامل 24 فرد مسلح منهدم شد.



همچنین یک واحد از نیروهای مسلح با یک گروه تروریستی در جاده فرودگاه حلب درگیر شدند و تمام اعضای آن را به هلاکت رساندند و سلاحهای آنها را نیز ضبط کردند.



نیروهای مسلح سوریه، سرکرده یک گروه تروریستی مسلح به نام بشیرالغول را به همراه اعضای گروهش در یک عملیات ویژه در منطقه کرم الجبل به هلاکت رساندند.

در حومه دمشق، یک واحد از نیروهای مسلح سوریه، یک دستگاه خودروی حامل 30 بمب و موادی که در ساخت مواد منفجره به کار می رود، ضبط کردند، در مزارع حرستا یک کارگاه تولید بمب دست ساز کشف شد، همچنین یک دستگاه خودروی مجهز به تیربار به همراه تروریستهایی که سوار آن بودند، منهدم شد.



همچنین دهها تروریست در محله باب هود شهر حمص در عملیات نیروهای مسلح سوریه کشته و زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده از سوی تروریستها در حالی که سرگرم آماده کردن آن در منطقه مرزی نصیب بودند، منفجر شد و تروریستها کشته شدند.



خبر دیگر اینکه اعضای یک گروه تروریستی به یک مدرسه در منطقه اللجاه در درعا حمله و برای ایجاد رعب و وحشت در میان دانش آموزان و معلمان، شروع به تیراندازی کردند و دانش آموزی به نام هشام خالد الهلال فرزند شیخ عشیره الجملات معروف به مشارکت در تلاشهای آشتی ملی را ربودند.



همچنین اعضای یک گروه تروریستی با حمله به دبیرستانی در شهر جاسم، ضمن سرقت سوخت فصل سرمای این مدرسه، این مکان را به آتش کشیدند.