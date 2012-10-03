محمدعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اولویت‌های اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، حرفه‌آموزی به اقشار مختلف جامعه به منظور افزایش توان مردم در تمامی سطوح بوده است، افزود: فعالیت آموزشگاه‌های آزاد به عنوان واحدهای زیر نظر اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، یکی از مهمترین برنامه‌های تحقق اولویت این اداره کل به حساب می‌آید.

وی با اشاره به اینکه اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان علاوه بر سیاستگذاری برای آموزش حرفه‌های مختلف در آموزشگاه‌های آزاد، تمرکز ویژه‌ای نیز بر واحدهای زیرمجموعه در راستای حرفه‌آموزی به افراد جامعه دارد، اظهار داشت: هم‌اکنون 53 مرکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای تحت مدیریت مستقیم این اداره‌کل مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان با بیان اینکه شرایط برای آموزش حرفه‌های مختلف به مردم تمامی شهرستان‌های استان فراهم آمده است، تصریح کرد: خوشبختانه هم‌اکنون مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در تمامی شهرستان‌های استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند و آموزش‌های لازم را به متقاضیان ارائه می‌دهند.

ارائه 11 میلیون نفر ساعت آموزش به متقاضیان حرفه آموزی اصفهان



وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فعالیت‌های انجام شده در اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان به منظور آموزش حرفه‌های مختلف به متقاضیان اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام شده، در سال گذشته بیش از 11 میلیون نفر ساعت آموزش به افراد متقاضی حرفه‌آموزی در سطح استان ارائه شده است.

زارع با اشاره به اینکه یکی از مهمترین سیاستگذاری‌های این اداره‌کل، برنامه‌ریزی برای پیشرفت‌های سالانه است، اضافه کرد: در راستای تعهد به این سیاستگذاری، در سال‌جاری نیز برنامه‌ریزی‌هایی به منظور افزایش این میزان آموزش به متقاضیان انجام گرفته است.

وی بیان داشت: امیدواریم در سال جاری بیش از 11 میلیون نفر ساعت آموزش به متقاضیان آموزش رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای ارائه شود تا به هدفگذاری‌های مد نظر خود در سازمان دست یابیم.

اشتغال 73 درصد افراد آموزش دیده در رشته مرتبط



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان همچنین با اشاره به نقش تاثیرگذار آموزش‌های این اداره‌کل در زمینه اشتغالزایی برای افراد مختلف، گفت: آمار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته 73 درصد از 100 درصد افرادی که در دوره‌های آموزشی این اداره‌کل حضور یافته بودند، در مشاغل مرتبط مشغول به کار شده‌اند.

وی با اشاره به آماری از سال 89 در زمینه تعداد آموزش دیدگان و تعداد دریافت‌کنندگان گواهینامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، افزود: در سال 89 دو هزار و 494 نفر از 15 هزار و 37 نفری که پس از طی دوره‌های آموزشی در اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان موفق به دریافت گواهینامه شده‌بودند، مشغول به کار شده‌اند.

ثبت‌نام در دوره‌های فنی و حرفه‌ای فقط با 20 هزار ریال



زارع با تاکید بر اینکه ثبت‌نام در رشته‌های آموزشی اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان بسیار ارزان است، اظهار داشت: هر متقاضی فقط با پرداخت 20 هزار ریال می‌تواند در رشته‌های این اداره‌کل ثبت‌نام کند.

وی با اشاره به بیشترین متقاضی شرکت در رشته‌های آموزشی این اداره‌کل، تصریح کرد: رشته برق در حوزه صنعت و رشته طراحی و دوخت در حوزه خدمات، بیشترین متقاضی آموزش را در سطح استان اصفهان به خود اختصاص داده‌اند.

