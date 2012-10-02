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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

آیت الله دری نجف آبادی:

رسالت نیروی انتظامی در امر به معروف و نهی از منکر بسیار خطیر است

رسالت نیروی انتظامی در امر به معروف و نهی از منکر بسیار خطیر است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: نیروی انتظامی رسالت سنگینی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر عهده دار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی ظهر امروز در نشست مشترک با فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی استان مرکزی افزود: امر به معروف و نهی از منکر امری واجب برای همگان است و در این زمینه رسالت نیروی انتظامی بسیار سنگین است.

وی با بیان این که امنیت از بزرگترین نعمت ها است گفت: نیروی انتظامی نقش بسزایی در تامین امنیت جامعه عهده دار است.

امام جمعه اراک ادامه داد: افراد در هر پست و مقامی که هستند باید دو مسئله مهم امانتداری و خدمت بی منت را سرلوحه کار خود دارند.

آیت الله دری نجف آبادی تاکید کرد: بسیاری از جرایم امروز جامعه از طریق فضای مجازی رخ می دهند که ماموران انتظامی باید با جدیت تمام با این مجرمان نیز برخورد قاطع و جدی داشته باشند.
 
 

کد مطلب 1710684

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