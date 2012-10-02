به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مبنی بر اینکه با توجه به نوسانات قیمت ارز دولت در راستای کنترل این نوسانات چه اقداماتی انجام داده است و منشاء این نوسانات چیست؟ گفت: ‌نوسانات متعلق به امروز نیست مدتی است بازار دچار نوسانات است که در این روزها تشدید شده است.

وی با بیان اینکه دو عامل دست به دست هم دادند تا بازار ارز دچار نوسانات شود، گفت: یک عامل از بیرون است و یک عامل از درون. دشمن اعلام کرده تحریم می‌کند و بخشی از خرید نفت ایران کاهش پیدا کرده که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ما از ناحیه فروش نفت تامین می شد.

وی افزود: بدتر از تحریم نفتی تحریم مبادلات بانکی است که اگر نفتی هم به فروش می‌رسد هزینه آن قابل جابجایی است و در واقع یک جنگ پنهان بسیار گسترده سنگین در سطح جهان وجود دارد.

رئیس جمهور با بیان این که بانک مرکزی و نهادهای مربوطه برای مقابله با این جنگ تلاش می‌کند و راه هایی نیز پیدا کرده‌اند، گفت: این نبرد موجب کاهش مقداری از فروش نفت شده است اما تلاش می‌کنیم که این کاهش را جبران کنیم.

وی تاکید کرد:‌ انشاءالله هر زمان که شرایط مساعد شد در مورد ابعاد نبرد اقتصادی دشمن توضیحاتی به مرد مخواهم داد که ما از چه شرایطی عبور کرده‌ایم.

احمدی نژاد با اشاره به عامل درونی بحران ارز گفت:‌بعضی‌ها در داخل اقدامات عملی و جنگ روانی و تبلیغاتی سازماندهی بر علیه دولت راه اندازی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مبادلات تجاری خارجی در اقتصاد ایران سهمش بالا نیست گفت: این معاملات دستمایه یک جنگ روانی گسترده شده است و عده‌ای بازار داخلی را به قیمت‌های بیرونی گره می‌زند که این مربوط به امروز نمی‌شود و از 50 سال پیش همین گونه بوده است.

رئیس جمهور ادامه داد : آیا واقعاً ارزی را که امسال بانک مرکزی به بازار تزریق کرده تکافوی نیازهای کشور را نمی‌کرده؟ خیر این طور نیست.

وی با مقایسه واردات شش ماه اول سال گذشته با سال جاری تصریح کرد: سال گذشته در شش ماه اول میزان واردات کشور 17 میلیون و 840 هزار تن بوده که شش ماه نخست امسال از لحاظ وزنی افزایش و به 19 میلیون و 121 هزار تن رسیده است اما به لحاظ ارزشی کاهش یافته که امسال 22.5 میلیارد کالا و سال گذشته 26.5 میلیارد کالا وارد شده است که 10 درصد کالا کم شده اما نیمه دوم جبران خواهد شد و بانک مرکزی نیز با وجود این نبرد اقتصادی تا به امروز ارز اینها را تامین کرده است.

احمدی نژاد در ادامه افزود: آیا این نوسانات به خاطر مشکلات اقتصادی است، یا به خاطر سیاست‌های دولت است که این همه به دولت هجوم می‌برند؟ پاسخ روشن است هرگز این طور نیست.

وی تصریح کرد: از یک روز تا بعدازظهر چه اتفاقی می‌افتد و چه وضعی در اقتصاد رخ می دهد که 500 تا روی قیمت‌ها می‌رود؟

رئیس جمهور با بیان اینکه بانک مرکزی نیازهای کشور را به 10 اولویت تقسیم کرده است، گفت:‌ بانک مرکزی اولویت‌های اولیه را با ارز 1226 تومان می‌دهد و بقیه اولویت‌ها را نیز تنظیم کردند و یک مرکز مبادلات هم درست شده است که هر کس ارز می خواهد برود آنجا.

وی در مورد ارز مسافرتی نیز گفت: بانک مرکزی نیز در مورد چگونگی تامین ارز کسانی که می‌خواهند به مسافرت بروند نیز تصمیماتی گرفته است.

احمدی نژاد با بیان این که واردات از لحاظ وزنی اضافه شد، گفت:‌ علتش واردات علوفه بود که باید وارد می شد اما به لحاظ ارزشی 2.5 میلیارد دلار بوده است که با 26.5 میلیارد دلار خیلی تفاوت ندارد.

وی با بیان اینکه واردات آزاد است، گفت: انواع کالاهای غیرضروری هم در کنار کالاهای ضروری و اساسی وارد می‌شود و بانک مرکزی توانسته است تا به امروز ارز آنان را تامین کند.

رئیس جمهور با انتقاد از سایر نهادها و مسئولان که دولت را مقصر این مشکلات اقتصادی می‌دانند، گفت: در کنار این فشارها و تحریم های بیرونی از داخل نیز از هر طرف به دولت حمله می‌کنند و دولت را مقصر این مشکلات می‌دانند چطور در یک موفقیت حتی در مسابقات ورزشی که برنده می‌شویم همه شریک هستند اما وقتی مشکلی پیش می‌آید هیچکس جز دولت مقصر نیست.

وی ادامه داد: وقتی مشکلی به وجود می‌آید همه یا به سمت دشمن می‌روند یا به دولت هجوم می‌آورند هیچ اشکالی ندارد ما فدایی ملت هستیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه خیلی از مسئولین بر علیه دولت مصاحبه می کند در جلسات دولت نیز حضور دارند گفت: خیلی از این افراد در تصمیم گیری‌ها دخالت دارند و حتی تصمیم‌های خو د را بر دولت تحمیل می‌کنند اما وقتی آثار این تصمیم گیری‌ها بیرون می‌آید کنار می‌کشند و همه مشکلات را به گردن دولت می‌اندازند.

وی با تاکید بر اینکه این مشکلات حل شدنی است، گفت: دولت و ملت این مشکلات و فشارها را تحمل خواهند کرد چرا که این مشکلات تنها متوجه دولت نیست بلکه این مشکلات اقتصادی و تحریم ها فشار بر ملت‌ها است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هیچ دلیل اقتصادی برای نوسانات تند وجود ندارد بلکه تنها عامل آن جنگ روانی است.

وی با بیان این که امیدواریم شرایط بهتر شود، تاکید کرد: دشمن سنگی انداخته باید این سنگ را برداریم و به سمت خودش پرت کنیم و همه باید دولت را در این زمینه پشتیبانی کنند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در جلسه مشترک سه قوه تصمیم گیری شده است،‌ گفت: در جلسه مشترک میان قوا تصمیم گرفته شد که این مرکز راه اندازی شود تا معلوم شود که ارزی را که بانک مرکزی می‌دهد به کجا می‌رود و ثبت و ضبط شود.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی ارز داریم، گفت: دولت به ترتیب اولویت ارز خواهد داد البته کالاهای اصلی در اولویت هستند مثلاً تا دارو در اولویت است به واردات مرغ ارز نمی‌دهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن بیش از آنکه در اقدام عملی موفق شود در فشار روانی پیروز شده است، گفت: یک مقدار جنگ روانی و فشار دشمن افزایش یافته اما اقتصاد ایران می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و پیشرفت خودش را داشته باشد.

ادامه دارد.