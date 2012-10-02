اعلامیه های ازدواج و طلاق در البرز الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهبهانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در کرج با اعلام این خبر افزود: این طرح از مردادماه سال 91 در استان به مرحله اجرا درآمده است.

وی گفت: تا کنون تعداد چهار هزار و 171 اعلامیه الکترونیکی ازدواج و هزار و 146 اعلامیه الکترونیکی طلاق ثبت شده است.



بهبهانی با اشاره با آمار ثبت ازدواج و طلاق در استان البرز گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 9 هزار و 382 فقره ازدواج و دو هزار و 882 فقره طلاق در استان به ثبت رسیده است.





30 درصد ازدواج ها در البرز به طلاق منجر می شود



مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز همچنین گفت: 30 درصد ازدواج ها در البرز به طلاق منجر شده است.



به گفته بهبهانی از زمان راه اندازی خدمات الکترونیکی در ثبت اسناد و املاک استان 77 هزار استعلام الکترونیکی رد و بدل شده است.