نجات وزیر دفاع یمن از سوء قصد تروریستی/ هشدار یک نهاد غذایی درباره بحران

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، یک منبع برجسته در وزارت کشور یمن اعلام کرد: دستگاههای امنیتی یمنی یک سوء قصد تروریستی علیه سرلشگر ستاد محمد ناصر احمد وزیر دفاع را خنثی کرده اند.

این منبع وابسته به دستگاه یمنی بیان کرد: خنثی کردن خودروی بمبگذاری شده در مسیر محمد ناصر احمد، هفتمین سوء قصد تروریستی علیه وزیر دفاع محسوب می شود.

خبر دیگر اینکه یک مسئول امنیتی که خواست نامش فاش نکرد: نیروهای امنیتی یمن سه نفر از اعضای القاعده را در منطقه "ریمی" در "المنصوره" را درعدن کشتند.

از سوی دیگر "باری کیم" سخنگوی برنامه جهانی غذا اعلام کرد: یمن بعلت اینکه مجبور است بخش اعظم واردات غذایی اش را به علت نبود اراضی مساعد کشاورزی از خارج وارد کند، از قیمت بالای مواد غذایی و سوخت رنج می برد.

وی افزود: تقریبا نیمی از ملت یمن از گرسنگی و کودکان نیز از سوء تغذیه بالایی رنج می برند. حدود پنج میلیون نفر یعنی معادل 22 درصد از ساکنان نمی توانند غذای کافی را برای خود فراهم کنند.

سخنگوی برنامه جهانی غذا گفت: کارگرانی که زمین زراعی ندارند و تولید کشاورزی ندارند نمی توانند مواد غذایی خریداری کنند.

کیم ادامه داد: حدود ده میلیون نفر شبها گرسنه می خوابند. یمن از بی ثباتی سیاسی، درگیری، فعالیتهای تروریستی و مهاجرت ساکنان رنج می برند و بدون امنیت سیاسی و ثبات، مشکل حل نمی شود.