کمتر درباره علی کریمی اظهارنظر کن!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: توصیه می‌کنم آقای مانوئل ژوزه درباره علی کریمی کمتر اظهارنظر کند.

وی که با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کرد، خاطر نشان کرد: طبیعی است رسانه‌ها در هر کنفرانس خبری سئوالاتی از سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت علی کریمی مطرح کنند که پاسخ‌های مانوئل هم موجب خواهد شد که این ماجرا هر بار ابعاد تازه‌تری پیدا کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این خصوص خاطر نشان کرد: به همین دلیل توصیه می‌کنم آقای مانوئل ژوزه درباره علی کریمی کمتر اظهارنظر کرده و از تکرار حرف‌ها خودداری کند.

رویانیان تاکید کرد: سرمربی تیم، علی کریمی را به باشگاه معرفی کرده و باشگاه باید درباره این بازیکن تصمیم می‌گیرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: مانوئل ژوزه مربی بزرگی است و تجربیات زیادی دارد و من به ایشان توصیه می‌کنم از اظهارنظرهای مکرر درباره علی کریمی خودداری کند.

مانوئل ژوزه در نشست خبری پیش از دیدار سایپای البرز - پرسپولیس تاکید کرده بود که علی کریمی 34 ساله جایی در برنامه‌های آینده تیمش ندارد و این بازیکن حتی اگر از او عذرخواهی هم کند اجازه بازگشت به جمع سرخپوشان را نخواهد داشت.