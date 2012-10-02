حضور نگهبان محله در مناطق امنیت را در حد بالایی رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش امنیت محله محور و نگهبان محله پیش از ظهر سه شنبه و با حضور رئیس مرکز انتظام ناجا، جانشین فرماندهی انتظامی البرز و جمعی از فرماندهان و معاونان نظامی و انتظامی سراسر استان و همچنین مدیران موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانان محله در کرج برگزار شد.

در این همایش که به مناسبت هفته ناجا و در تاکید بر اهمیت پیشگیری در بحث ایجاد امنیت و نظم در جامعه برگزار شد، سرنگ حسن مرادی حضور نگهبانان محله را بسیار موثر در ایجاد امنیت در سطح بالا و مطلوب و کاهش چشمگیر جرم و جنایت به ویژه سرقت در محلات دانست.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 25 موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی فعال در سطح استان داریم که هریک با در اختیار داشتن نیروهای کار آمد پلیس را در ایجاد امنیت و نظم در محلات همراهی می کنند.

سرهنگ مرادی گفت: بیش از هزار نگهبان محله در قالب و تحت پوشش این موسسات در سطح استان حضور دارند که همگی تحت تعلیم و آموزش های کاربردی در بحث ایجاد امنیت در محلات هستند.

وی افزود: به جرات می توان گفت در محلاتی که حضور نگهبانان محله را داریم میزان جرم و جنایت کاهش چشمگیری نسبت به سایر محلات را شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: حضور نگهبانان محله بی شک امنیت و آرامش را برای شهروندان و نا امنی را برای مجرمان و خلافکاران رقم خواهد زد.

