گسترش جزیره سلامت در فروشگاه های شهروند

به گزارش خبرگزاری مهر،قدرت گودرزری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : در این مجتمع نوع نان سنتی شامل سنگگ ، تافتون ، بربری و نان حجیم ، شیرینی ، نان رژیمی ، شیرمال ، سبوس دار ، نان خشک سالادی و ... به صورت روزانه پخت و عرضه می شود .

وی افزود : نان های این مجتمع از کیفیت خوبی برخوردار است و شیوه پخت آن نیز به صورت مناسبی انجام می شود .

گودرزی خاطر نشان کرد : تا کنون مجتمع نانوایی در فروشگاه های بیهقی ، بهرود ، آل احمد ، فرمانیه و بوستان و آزادگان دایر شده و در فروشگاه های خانی آباد نیز به زودی راه اندازی خواهد شد .

وی به گسترش جزیره سلامت در دیگر فروشگاه ها اشاره کرد و گفت جزیره سلامت در فروشگاه های بیهقی و بهرود دایر شده و به زودی در شهروند بوستان نیز راه اندازی خواهد شد .

گودرزی تصریح کرد : گوشت گرم ، میوه و سبزیجات ، خشکبار ، شور و ترشی جات ، داروهای گیاهی و ... محصولات مورد عرضه در جزیره سلامت هستند و در صورت مکان یابی مناسب ، این بخش در دیگر فروشگاه ها نیز راه اندازی خواهد شد .