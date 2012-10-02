برخورد قاطعانه پلیس با سارق گردنبند قاپ و جاعلان در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افضل گلزاری اظهار داشت: طی روزهای گذشته یکی از اراذل و اوباش اسلامشهر، در این شهرستان با عربده کشی و استفاده از قمه قدرت نمایی کرده و امنیت و ‌آسایش را از ساکنان محل سلب کرده بود و پس از درگیری با چند نفر از محل فراری شده بود، که به علت اهمیت موضوع مراتب در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با کنترل محل های جرم خیز و اماکنی که امکان حضور و تردد اراذل واوباش در آن مناطق می رفت و با تلاش های بی وقفه پلیس، سرانجام پاتوق اوباش فراری در شهرستان اسلامشهر مورد شناسائی قرار گرفت ومتهم طی عملیات پلیسی دستگیر شد، همچنین در عملیات دیگری با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان، سارق گردنبند قاپی که از چندی پیش در سطح شهرستان شهریار اقدام به گردنبند قاپی می کرد در شهرک وحدیه شهریار مورد شناسائی قرار گرفت و دستگیر شد.

این مسئول گفت: در عملیات سومی نیز ماموران پلیس آگاهی استان پس از بدست آوردن اخبار واطلاعاتی از فعالیت یک جاعل در فاز یک اندیشه، اکیپ ویژه ای، دستگیری جاعل وهمدستان وی را در دستور کار خود قرار دادند تا اینکه روز گذشته با تلاش شبانه روزی ماموران، منزل جاعل در شهر اندیشه مورد شناسائی قرار گرفت وطی عملیاتی متهم دستگیر ودر بازرسی پلیس از محل، چهار دستگاه چاپگر، دو جلد شناسنامه، تعدادی مهرهای ادارات مختلف، یک دستگاه پرس نایلون و چندین قطعه عکس کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: در بازجوئی از متهم، مشخصات همدست وی نیز بدست آمده و در عملیات دیگری، همدست اصلی جاعل و فردی که برای وی سفارش کار می گرفت در شهر اندیشه مورد شناسائی قرار گرفته ودستگیر شد.

گفتنی است متهمان و اراذل و اوباش دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.