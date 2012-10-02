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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۶

3 قاچاقچی مواد مخدر در طبس به دار مجازات آویخته شدند

3 قاچاقچی مواد مخدر در طبس به دار مجازات آویخته شدند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان طبس از اجرای حکم دادگاه انقلاب اسلامی طبس و اعدام سه نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین توکلی اظهار داشت: سه متهم به مشخصات «ن.م» با 850 گرم، «ش.پ» با 770 گرم و «ض.ن» با 870 گرم موادمخدر از نوع مرفین و هروئین، هر سه اهل و تبعه کشور افغانستان، که در سال 1388 به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر از طریق انبار در معده دستگیر شده بودند، توسط دادگاه انقلاب اسلامی طبس به اعدام محکوم شدند.

وی بیان کرد: احکام صادره پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دادستانی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه، سحرگاه روز 3 مهرماه 1391 در زندان طبس به اجرا درآمد.

توکلی اضافه کرد: تقاضای عفو هر یک از متهمان مطرح شد که پس از انجام بررسی‌های لازم و عدم احراز شرایط توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شده بود.

کد مطلب 1710718

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