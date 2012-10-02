راهکار تسهیل در مقابل تحریم/ اجراییه هایی که بر مشکلات تولید می افزاید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان لرستان ظهر سه شنبه با حضور جمع کثیری از مسئولان، رئیس کل دادگستری لرستان، دادستان خرم آباد، معاون برنامه ریزی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، روسای بانکها، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد، نمایندگان نیروی انتظامی و... در محل اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار شد.

در این جلسه که حدود 3 ساعت به طول انجامید، مصوبات و تصمیمات موثری برای حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان تصویب و برای اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد در این جلسه با اشاره به اینکه خوشبختانه برگزاری جلسات در حوزه های مختلف نتایج خوب و خروجی مثبتی داشته اند، تصریح کرد: بانکها نیز از سال گذشته همکاری خود را با واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران بهبود بخشیده اند.

حسین سلاحورزی با بیان اینکه واقعیت این است که شرایط اقتصاد کشور در حال حاضر به واسطه تحریم ها دچار مشکلاتی شده است، اظهار داشت: در چنین شرایطی همه باید به دنبال تسهیل در مقابل تحریم باشیم.

به واحدهای تولیدی فعال باید مدال شجاعت داد

وی با تاکید بر اینکه مجموعه کشور باید به سمتی حرکت کند که تحریم ها و فشارها خنثی شود، افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور به بنگاه های اقتصادی فعال که به کارگران خود حقوق می دهند باید مدال شجاعت داد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با اشاره به اینکه باید از فعالان اقتصادی تقدیر کرد، یادآور شد: باید بین بنگاه های اقتصادی فعال و غیر فعال تفکیک شود و از هرگونه کمک به واحدهای فعال دریغ نشود.

سلاحورزی با بیان اینکه برخی از بنگاههای استان فعال هستند اما به دلایل متعددی که خارج از اختیار آنهاست نتوانسته اند بدهی های خود را به بانکها پرداخت کنند، ادامه داد: این امر در شرکتهای عمرانی مشاهده می شود که پروژه های زیادی را برای دستگاه های مختلف انجام داده اند اما دستگاه ها به دلیل شرایط تحریم نتوانسته اند مطالبات آنان را پرداخت کنند.

اجراییه هایی که بر مشکلات تولید می افزاید

وی افزود: بانکها و سایر دستگاه ها باید برای تداوم کار این واحدهای فعال کمک کنند نه اینکه با صدور اجراییه بر مشکلات اقتصادی کشور بیافزایند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد تصریح کرد: در این زمینه باید یک کمیته تشکیل شود و قبل از صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی فعال مطالعه میدانی در رابطه با آن انجام دهد و در صورت فعال بودن از این امر جلوگیری کند.

سلاحورزی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات اشاره کرد و گفت: 2 سال است که این قانون ابلاغ شده و دستورالعمل اجرایی آن برای تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات ابلاغ شده است.

هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در لرستان فعال نشده است

وی با تاکید بر اینکه این هیئت هنوز در لرستان فعال نشده است و لازم است هرچه سریعتر تشکیل شود، یادآور شد: تشکیل این هیئت ضمن جلوگیری از ایجاد دعاوی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی می تواند نقش موثری در اجرای قوانین به طور کامل داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد همچنین با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم گفت: اجرای این قانون می تواند تسهیل کننده خوبی در شرایط اقتصادی کنونی کشور باشد.

سلاحورزی تصریح کرد: نیاز است که شعبه یا شعبات ویژه ای برای رسیدگی و صدور حکم در مواقع عدم اجرای مفاد این قانون تشکیل شود.

ضرورت تشکیل کمیته جلوگیری از صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان نیز در این جلسه با اشاره به قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: معاونت عمرانی استاندار رئیس این هیئت است و زمانی که شکایتی در رابطه با مناقصات اعلام شود تشکیل جلسه می دهد.

علی هادی چگنی با بیان اینکه سازمان بازرسی حضور فعال در مناقصات دارد و کمتر در رابطه با مناقصات شاکی وجود دارد، افزود: اما در رابطه با این موضوع باید جلسه ای تشکیل شود و این هیئت در لرستان فعال شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه همه باید کمک کنند تا در حل مشکلات واحدهای اقتصادی تسریع و تسهیل صورت گیرد، اظهار داشت: تشکیل کمیته برای جلوگیری از صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی فعال ضرورت دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان ادامه داد: نمایندگانی از دادگستری، استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خرم آباد در این کمیته باید حضور داشته باشند.

چگنی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی تسهیلات دریافتی از بانکهای استان را در جای دیگری مصرف می کنند و سپس بدهی های معوق خود را نیز نمی دهند، خواستار برخورد جدی دستگاه قضا و دادگستری با این واحدها شد.

دادگستری تلاش می کند تا امنیت قضایی را برای واحدها تامین کند

در پایان این جلسه رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه در وضعیت کنونی که شرایط اقتصاد در کشور سخت تر شده است باید حمایتها نیز بیشتر شود، اظهار داشت: مدیریت واحدهای فعال و کمک به آنها باید در دستور کار همه دستگاه ها قرار بگیرد.

جعفر بدری با بیان اینکه دولت به تعهدات خود در رابطه با کمک به واحدها در راستای کاهش هزینه های ناشی از مصرف سوخت از محل درآمد هدفمندی یارانه ها عمل نکرده است، گفت: هم اکنون یک واحد تولیدی که پیش از هدفمندی یارانه 7 میلیون تومان هزینه سوخت داشته در حال حاضر 200 میلیون تومان هزینه بابت سوخت می دهد.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولید با مشکلات زیادی روبه رو هستند، افزود: همکاری بین دستگاه ها خوب است اما همواره شرایط سخت تری بر ما تحمیل می شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه تامین امنیت قضایی برای واحدهای تولیدی بر عهده دستگاه قضا و دادگستری است، یادآور شد: دادگستری تمام تلاش خود را می کند تا امنیت قضایی را برای واحدها تامین کند و کمک کننده باشد.

بدری همچنین با بیان اینکه تمام فعالیتهای خود را بر روی مدیریت صدور اجراییه ها متمرکز می کنیم، گفت: نباید شرایطی ایجاد شود که ابزار تولید و گردش اقتصاد متوقف شود.